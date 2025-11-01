Janne Teller, cambio balas por palabras

La literatura de Janne Teller es una forma de militancia activa. O un compromiso, término que denostó el posmodernismo, que echa por tierra etiquetas y compartimentos. Formada en macroeconomía, fue durante décadas relatora para la ONU y la UE en conflictos humanitarios a lo largo del planeta, guerras mayormente: Balcanes, Mozambique, Tanzania, Zimbabue, Bangladés. Para terminar siendo la escritora más vendida en lengua danesa, uno de sus idiomas maternos, que son varios.

Nace en Copenhague en 1964, hija de migrantes austro-alemanes que llegaron al país nórdico en busca de sustento tras la Segunda Guerra Mundial. Ella misma se considera migrante de su propia identidad. No ha sido un camino de rosas sin espinas. Aunque ya de niña se sabía escritora, "sí, desde que aprendí a escribir quise hacer ficción. Leía mucho y vivía en mi propio universo imaginado, y publiqué mi primera historia en un periódico con 14 años", y aunque nunca dejó de intentarlo en sus noches insomnes, "escribir en una lengua tan minoritaria como el danés rara vez es rentable".

Hubo de esperar al armisticio en los Balcanes, 1994, donde ejerció un papel activo sobre el cruento escenario, para tener ahorros suficientes y pedir una excedencia. Cinco años después, ve la luz su primera novela, 'La isla de Odin', una especie de saga nórdica y contemporánea sobre el fanatismo religioso y político. Para entonces, ya tenía otras tres novelas y un ensayo a punto de nieve en el cajón, que publica en cascada, siempre narraciones en torno a la identidad europea y asuntos concernientes a la ética y el humanismo.

Prohibición

En 2010 presenta 'Nada', historia de iniciación que aborda la crisis existencial de un adolescente, su desprecio por la vida y las preguntas que encaramado a un árbol lanza a sus compañeros, en torno a la muerte y el para qué. No tardó en ser prohibido por las mentes bienpensantes de los gobiernos nórdicos, presionadas por padres ultraprotectores.

A la gente se la mata mientras los grandes temas se discuten en grandes salas Janne Teller — Escritora

Y tuvo de nuevo que transcurrir una década para que los lectores dejaran bien patente el error: la novela había vendido un millón y medio de ejemplares, se representaba en versión teatral por toda Europa e incluso era lectura obligada en escuelas de los mismos países que la habían rechazado, ¿que por qué?, por ser "rara y nihilista". Siempre se ha establecido un paralelo entre esta obra juvenil de Teller y las de William Golding y J. D. Salinger.

Vuelve a ser novedad con 'Justicia' (Seix Barral), una novela de ecos geopolíticos que profetizó en cierto modo el genocidio palestino ("Israel es el pecado original de Naciones Unidas. Es su piedra en el zapato"). En ella cuestiona la legitimidad de un padre para vengar la muerte de su hija cuando la justicia no le escucha.

En la literatura de Teller resuenan las cuestiones filosóficas que ella misma se hizo como observadora de la política internacional. "Derechos humanos para mí no es una definición legal sino algo espiritual que está en la interacción con los otros. Los filósofos griegos ya se hacían las mismas preguntas universales. Y yo esto lo llevo a la ficción. En este caso, dando vida a dos personajes, un padre diplomático y una hija activista, que reflejan las dos caras de mi personalidad. Sí, a la gente se la mata mientras los grandes temas se discuten en grandes salas". Dos mundos, dos partes de ella misma.