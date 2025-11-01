Crítica de libro
'Gliff', de Ali Smith: una distopía de sentido único
La autora escocesa exhorta a no olvidar los peligros del totalitarismo, al tiempo que desarrolla una reflexión sobre el lenguaje, en su última novela
Ali Smith, pregonera de Sant Jordi: "Las bibliotecas son el verdadero cerebro del mundo, por eso tenemos que protegerlas"
Libro oscuramente luminoso, ‘Gliff’, de la escocesa Ali Smith (Inverness, 1962), se sitúa en la estela de distopías como ‘Un mundo feliz’ de Aldous Huxley, ‘1984’ de George Orwell y ‘Fahrenheit 451’ de Ray Bradbury, así como de la novela gráfica ‘Rompenieves’ de Jacques Lob y Jean-Marc Rochette.
Se trata de un relato de anticipación ambientado en una sociedad donde se ha impuesto un sistema desigual y controlador, unas máquinas tontas marcan con una línea roja viviendas confiscadas injustamente a sus propietarios, la gente se ve obligada a trabajar en cadenas de una macroempresa hasta morir y el lenguaje se manipula para nombrar una realidad impuesta.
"Temas como el cambio climático, la crisis de la vivienda, la inmigración y la IAtransitan desbocados por esta novela"
Por suerte, también existe una cierta forma de resistencia organizada. Bri y Rose forman parte de este grupo que sobrevive al margen, dos "no verificables" porque su madre se negó a seguir los imperativos del sistema capitalista basado en los principios de la utilidad y del beneficio y los educó de manera, digamos, analógica.
Caballos para "fundir"
La historia arranca cuando la madre debe reemplazar a su hermana en un hotel de lujo donde trabaja prácticamente como una esclava, su casa ha sido marcada de rojo, y los niños se escapan con la pareja de su progenitora, Leif, que los deja solos en una vivienda en otra ciudad, con la comida justa para que puedan sobrevivir unas semanas.
Al poco tiempo, descubren cerca un campo con caballos y uno de ellos llama la atención de Ros, que lo bautiza como Gliff, una palabra escocesa. Pero en esta sociedad que solo piensa en el beneficio, los caballos sirven para "fundirlos" y convertirlos en comida. Para salvarlo, Bri y Rose, su hermana pequeña, se juntan con un grupo de activistas rebeldes que se esconden en una escuela abandonada que ha conservado milagrosamente la biblioteca.
Saltos en el tiempo
Bri cuenta en primera persona esta historia que va dando saltos en el tiempo: la narración no es lineal, sino que se va construyendo por momentos de manera retrospectiva con varios puntos opacos. El drama llega cuando los caminos de los dos hermanos se separan debido a la presión de una policía cruel y sin escrúpulos, pero el vínculo entre ambos no se rompe. En medio está Gliff, que encarna una libertad perdida, una naturaleza noble y sometida a la locura humana, y a su lado sigue Rose, una niña en cuya sensibilidad reside la única esperanza para esta sociedad esclavizada.
La novela tiene una continuación, ‘Glyph’, ya publicada en el Reino Unido y que se presenta como "la historia escondida en la primera parte"
Temas como el cambio climático, la crisis de la vivienda, la inmigración, la IA, el peligro de desinformación de las redes y la deshumanización del capitalismo transitan desbocados por esta novela cuyo estilo depurado y perspectiva inocente (la de unos niños) nos remite al ciclo del Cuarteto estacional.
Múltiples significados
Con esta obra crítica, Smith exhorta a los lectores a no olvidar los peligros del totalitarismo, al tiempo que desarrolla una reflexión sobre el lenguaje. Uno de los pasajes más bellos -y que nos remite a su ensayo 'Bibliotecas públicas'- es cuando Bri descubre la riqueza de significados y hasta dónde puede llegar semánticamente una simple palabra: ‘gliff’. En una sociedad libre, el significado de una palabra no es único.
‘Gliff’ tiene una continuación, ‘Glyph’, ya publicada en el Reino Unido y que se presenta como "la historia escondida en la primera parte". Así pues, los puntos que quedan oscuros ahora encontrarán su resolución en un segundo relato.
'Gliff' / 'Gliff'
Ali Smith
Traducción de Magdalena Palmer / Dolors Udina Abelló
Nórdica / Raig Verd
264 / 208 páginas. 21,95 euros
- Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años tras siete décadas de trayectoria
- Teresa Táboas, vicepresidenta de la Unión Internacional de Arquitectos: 'España no sufriría una crisis de la vivienda si hubiera planificado
- Conmoción en el mundo del cine ante el anuncio de la retirada de Clint Eastwood
- Vuelve la Fiesta del Cine: entradas a 3,5 euros en 336 salas de España
- Clint Eastwood se retira del cine a los 96 años: 5 películas de leyenda del último clásico vivo
- El enredo de las monjas de Sijena: de vender sin permiso los tesoros del monasterio a ofrecer las pinturas murales para pagar un crédito con el Incasòl
- Las 11 series que no te puedes perder este junio
- El Primavera Sound 2026 corona a Guitarricadelafuente como inédita y carismática ‘folk star’