Las 10 mejores novelas 'young adult' para leer en noviembre

En la recta final del año, las novelas fantásticas y navideñas salen a relucir en su mejor momento. En este listado reunimos las diez novedades de noviembre más esperadas por el público 'young adult', con historias que mezclan magia, romance, segundas oportunidades y protagonistas que buscan su lugar en el mundo.

1. 'Sanctas' Autora: Patricia Ibárcena Editorial: Umbriel Páginas: 480 Precio: 21,50 euros Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2025

Tras el exitazo de 'Hijos dorados', Patricia Ibárcena presenta una novela oscura y adictiva, donde nada ni nadie es lo que parece y cualquier decisión pondrá en riesgo todo. En 'Sanctas' nos trasladamos al Edimburgo de los 2000, donde los caminos de Agnes White y Rust Fraser se cruzan en su peor momento. Ella no sabe discernir lo que es real de lo que no, y está constantemente buscando una luz en medio de la oscuridad y las voces que la acechan. Él, por su parte, está siendo consumido por una investigación que lo hace vivir entre la obsesión y la culpa. Agnes descubre en Rust una pequeña esperanza, mientras que él ve en ella una llave y una respuesta a las incógnitas que le quitan el sueño. Juntos podrán darle forma y sentido a uno de los secretos mejor guardados de la sociedad occidental: las Sanctas. Para algunos, ellas son la salvación de la fe tal y como la conocemos; para otros, podrían representar la destrucción total.

2. 'Cuenta atrás para el amor' Autores: Raquel Arbeteta, Jen Bernal, Iria G. Parente y Selene M. Pascual, Eva López, Myriam M. Lejardi, Miriam Mosquera, David Olivas, Cristina Prieto Solano, Laia Soler, Nira Strauss, Natalia Torvisco y María Zárate Editorial: RBA Lit Páginas: 404 Precio: 20,90 euros Fecha de publicación: 5 de novimebre de 2025

Trece autores del momento coinciden para escribir 24 días de relatos navideños en los que podremos encontrar magia, humor, drama, tensión, amor propio, primeras veces y segundas oportunidades. El resultado es 'Cuenta atrás para el amor', un libro que se puede leer como si fuera un calendario de adviento, una tendencia que se popularizó el año pasado y que estas Navidades vuelve con más fuerza.

3. 'Alfa' Autora: Ali Hazelwood Editorial: Faeris Páginas: 480 Precio: 23,95 euros Fecha de publicación: 6 de noviembre de 2025

La segunda entrega del universo fantástico de Ali Hazelwood que ya vimos en 'Novia' llega a librerías este noviembre. La faceta más fantástica de una de las reinas de las comedias románticas se desenvuelve en 'Alfa' esta vez con una relación entre una híbrida humana y un licántropo alfa que se enfrentan con uñas y dientes. En la novela, el alfa de la manada Koen Alexander quiere proteger a Serena, que es mitad humana mitad licántropa, de todos los que la persiguen, entre ellos vampiros y licántropos sedientos de poder.

4. 'Confesiones ' Autora: Colleen Hoover Editorial: Titania Páginas: 288 Precio: 22,50 euros Fecha de publicación: 11 de noviembre de 2025

La autora de 'Romper el círculo', Colleen Hoover, llega con otra novela donde el amor es el motivo para arriesgarlo todo. En 'Confesiones', Hoover presenta a una protagonista que lo ha perdido todo y, en su lucha por reconstruir su vida, entra en un estudio de arte en busca de trabajo y siente una atracción instantánea por el artista que trabaja allí. Auburn se tendrá que arriesgar para desvelar sus sentimientos, pero Owen está intentando ocultar un gran secreto que amenaza con destruir todo lo que le importa a ella.

5. 'Thorn Season' Autora: Kiera Azar Editorial: Minotauro Páginas: 480 Precio: 22,95 euros Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2025

Kiera Azar presenta una fantasía con romance (o 'romantasy') en el que una heredera de un linaje noble e hija de Cazadores es también una Portadora que ha vivido toda su vida ocultando este magnífico pero perseguido don. Una oleada de ejecuciones sacude el país y la joven no puede evitar intervenir, aunque eso desvele que es realmente una Portadora. Convocada a la corte real para la temporada de debutantes, se ve atrapada en una red de mentiras y alianzas peligrosas, así como también dividida entre dos hombres: un rey que la desea pero que la mataría si descubriera su verdadera naturaleza y un embajador extranjero que guarda más secretos de los que revela.

6. 'Fortaleza de Espinas' Autora: T. Kingfisher Editorial: Gran Travesía Páginas: 144 Precio: 15,95 euros Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2025

T. Kingfisher, ganadora de premios literarios como el Horus y Locus vuelve con un 'retelling' del cuento de la Bella durmiente con una versión algo más breve y con toques de fantasía oscura. En 'Fortaleza de Espinas', Toadling fue arrebatada de su familia por las hadas al nacer y criada entre ellas con amor en su mundo acuático. Ya adulta, le encomendaron volver al mundo humano para proteger a una recién nacida, una tarea que pronto se torció. Siglos después, un caballero llega a un muro de zarzas que guarda una antigua maldición, sin saber que esa misma maldición es la que Toadling ha jurado custodiar eternamente.

7. 'La casa zafiro' Autora: Marissa Meyer Editorial: Hidra Páginas: 464 Precio: 25,95 euros Fecha de publicación: 17 de noviembre de 2025

La reina de los 'retellings' Marissa Meyer presenta 'La casa zafiro', una historia que combina intriga, magia y romance. En ella, Mallory Fontaine, descendiente de un antiguo linaje de brujas pero con el único don de ver fantasmas, sobrevive junto a su hermana vendiendo falsos hechizos y guiando a turistas por la enigmática mansión Zafiro, escenario de sangrientos asesinatos. Todo cambia cuando Armand, el heredero de la casa y tataranieto del infame conde Bastien Zafiro, les ofrece una fortuna por librar el lugar del espíritu que lo atormenta. Sin embargo, un nuevo crimen desata el caos y obliga a Mallory a enfrentarse a los fantasmas del pasado -y del presente- mientras intenta resolver el misterio sin revelar su propia impostura… ni sucumbir al peligroso encanto del posible asesino.

8. 'Donde habitan las sirenas' Autora: María Martínez Editorial: Crossbooks Páginas: 448 Precio: 19,95 euros Fecha de publicación: 19 de noviembre de 2025

María Martínez vuelve a conquistar el panorama juvenil con una novela que invita a dejarse llevar por las emociones y que reflexiona sobre el poder de las segundas oportunidades y la valentía de volver al lugar donde todo comenzó. En 'Donde habitan las sirenas', Lucía juró no regresar jamás a la isla que la vio crecer, pero el destino la obliga a enfrentarse a su pasado cuando su abuela la necesita. En Vila Mareva, entre playas doradas y recuerdos que aún duelen, se reencontrará con su hermana Laura y con los fantasmas de un primer amor que la marcó para siempre. Un verano, un secreto y una promesa rota se convertirán en el punto de partida de un viaje hacia el perdón, la familia y los nuevos comienzos.

9. 'Enchantra' Autora: Kaylie Smith Editorial: Hidra Páginas: 512 Precio: 25,95 euros Fecha de publicación: 24 de noviembre de 2025

El mundo de 'Phantasma' vuelve con una novela fantástica autoconclusiva en la que siete hermanos inmortales están atrapados en un juego perverso hasta que llega una mujer mortal llamada Genevieve. Ella recibe una invitación a Enchantra, un palacio maldito de Italia congelado en el tiempo que es en realidad un juego mortal del que solo uno puede salir con vida. Una vez se encuentra con los hermanos, Rowin le advierte que él es el más letal de los Silver y que tiene que fingir que están enamorados hasta las trancas para sobrevivir. Ella está dispuesta a hacer lo que sea, pero sabe que no puede confiar en él.

10. 'Duelo romántico' Autora: Susan Lee Editorial: Montena Páginas: 352 Precio: 22,95 euros Fecha de publicación: 27 de noviembre de 2025

Susan Lee presenta una comedia romántica perfecta para los amantes de los clásicos clichés literarios. En 'Duelo romántico', Irene Park, una popular reseñadora de libros en internet y devota de las historias de amor, decide encontrar a su alma gemela aplicando los clichés de sus novelas favoritas al mundo real. Pero su plan se complica cuando aparece Aiden Jeon, su rival en las redes y principal competidor por el trono de las reseñas. Ambos inician una divertida guerra por ver quién encuentra antes el amor, hasta que el destino -y un cliché de "relación falsa"- los obliga a fingir que están juntos. Entre enredos universitarios, corazones confusos y mucho humor, Irene descubrirá que el verdadero final feliz no siempre sigue el guion de los libros, sino el que una se atreve a escribir por sí misma.