'Atravesar la resistencia. Escritos, cartas y entrevistas', de Gordon Matta-Clark: esculpir la arquitectura

En los 60, cuando el arte moderno empezaba a salir de las galerías y museos neoyorquinos gracias al 'land art', mientras Robert Smithson, Nancy Holt y Walter de Maria se iban al desierto a experimentar con el espacio, algunos artistas decidieron trabajar con el entorno construido. Christo y Jeanne-Claude se habían trasladado desde París a Manhattan, donde empezaron a envolver monumentos, aplicando un proceso de adición a la arquitectura existente. Gordon Matta-Clark, por su parte, empezó a cortar edificios y a extraer pedazos de escombros, que eran expuestos en galerías de arte.

La historia que sigue a estos hechos, explicada en primera persona, es la que contiene 'Atravesar la resistencia. Escritos, cartas y entrevistas', de Gordon Matta-Clark (Nueva York, 1943-1978). Gracias al trabajo de Gloria Moure, quien en 2006 comisarió la retrospectiva de Matta-Clark en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, hoy podemos entender qué pasaba por a cabeza de ese joven artista que decidió esculpir la arquitectura.

Matta-Clark fue pionero en entender la arquitectura como campo de batalla político: cortaba forjados, fachadas y cimientos, queriendo ir más allá del corte, superando lo meramente formal. En una sociedad en la que la destrucción estaba (y sigue estando) mal vista, Matta-Clark defendió el 'deshacer' como derecho al alcance de todo el mundo. Para él, "deshacer es una postura terriblemente significativa para hacer avanzar el pensamiento arquitectónico". Cortar para obtener nuevas perspectivas, para crear complejidad sin construir nada. Para Matta-Clark, la experiencia artística era dejar que la luz y el aire penetraran en ambientes antes oscuros, ampliando el significado de dichos espacios, borrando la frontera entre escultura y arquitectura.

Investigación contextual

No es casualidad que escogiera edificios que iban a ser demolidos. Perros callejeros, yonquis y el arte compartieron espacio vital. En sus cuadernos deja claro que, para él, los edificios no son objetos ni material artístico, sino que su transformación se concibe como una investigación contextual: "Comencé a trabajar con edificios abandonados a raíz de mi preocupación por la vida en la ciudad". Quiere salir del estudio para implicarse socialmente, anhela incidir en el pensamiento moderno, necesita atravesar la resistencia: desarmar las barreras sociales y culturales que, todavía hoy, nos limitan.

Su prosa nos hace testigos de la gestación de un artista radical que expandió los límites de la escultura

A su muerte, con 35 años, ya era una figura clave de la escena artística estadounidense, aunque ninguna de sus obras sigue en pie. Su legado es documental y nos muestra una personalidad que va más allá del Matta-Clark artista. Nacido en una familia afincada en Nueva York, hijo de padres divorciados, la relación epistolar con su madre contrasta con un complejo vínculo con su padre. En sus cartas trata desde los temas más prácticos hasta lo más espiritual.

Su mano escribe desde la soledad y la nostalgia, con una visión del futuro llena de sombras e incertidumbre que contrasta con la claridad de sus ideas. Su prosa nos hace testigos de la gestación de un artista radical que expandió los límites de la escultura, cuestionando el sentido de inamovilidad de la arquitectura.

Desde la aldea de Ibarrangelu (Vizcaya), la editorial Caniche no deja de sorprender con la calidad de propuestas como esta, de profundidad conceptual, accesible para amantes del arte e imprescindible para artistas, comisarios y arquitectos.