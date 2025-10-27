El milagro de Jero Romero

El músico Jero Romero. / EP

Hace tres años que vivo de forma permanente en la música de Jero Romero. En octubre de 2022, el músico toledano publicó 'Miracoloso', uno de los discos más hermosos y especiales que se han editado en nuestro país. Era su tercer álbum en solitario después de liderar The Sunday Drivers, la banda en la que también estaba el genial Julián Maeso, con la que telonearon a Coldplay o a Wilco y de la que aún hay generaciones que tararean su pegadizo 'Do it' o la preciosidad que es 'Often'.

Cuando en 2010 el grupo puso fin a su andadura, Jero Romero, que seguramente podía haber optado a contratos con discográficas que lanzaran su perfil, optó por la independencia radical y puso en marcha un crowdfunding que en 2012 dio como resultado 'Cabeza de León'. Siguió irremediablemente libre Jero Romero con 'La Grieta' en 2014 y luego, silencio.

Un silencio relativo porque editó un par de canciones a los cinco años, pero un tiempo que se hizo eterno para los que esperábamos esa voz (literal) única y las poesías de sus letras nunca evidentes, pero siempre llenas de imágenes, frases y emociones.

Siete años después llegó 'Miracoloso', un disco que experimenta sonoramente y en el que el asombro ante la vida, el amor y la identidad protagonizan las canciones, algunas tan hermosas como Plantas de interior, en la que el narrador deambula por su ciudad arrastrando la tristeza de no haber podido mantener vivas sus plantas, como tampoco lo hizo su relación.

En 'América' se esperanza ante la posibilidad de volverse a enamorar de la misma persona, del mismo modo que el continente fue redescubierto por Colón después de que lo hubiera hecho un vikingo, como canta él en la letra. En 'Has hecho como yo', Romero hizo un hermoso collage lírico con versos de las más preciosas canciones de amor en español como 'Escápula' de Egon Soda o 'Amanece' de Rafa Berrio, para escribir la suya propia.

Creo que no hay día, desde aquel octubre de 2022, que no haya vuelto a Miracoloso, a la sensación de que la vida duele, pero merece la pena esperar a alguien que quiera ir a ver las ballenas contigo, como dice él en una de las canciones.

Un regalo breve

Ahora, Jero Romero, como si supiera que algunos empezábamos a rallar sus vinilos de tanto pincharlos, nos ha hecho un regalo breve, un EP titulado 'Mi vida en partes muy pequeñas'. Por ahora esas partes son cuatro y han sido producidas por Martín Perarnau IV, mano derecha de Zahara, y quien también fue miembro de The Sunday Drivers en los últimos años.

Juntos llevan más lejos la experimentación con las voces y los sintetizadores, pero permanecen las letras afiladas, llenas de sensibilidad, pero también carácter como demuestra el manchego en la enfadada Diminuta que aquí prefiero no reproducir, pero que invito a escuchar bien alta y a tararear si hay alguien en su entorno a quien enviaría una temporada al infierno.

También hay algo de eso en la canción que abre este trabajo, 'Una gran insolación', en la que Romero, con la voz algo quebrada, ligeramente rasgada canta: “Todo lo que se me ocurre me avergüenza, me has quitado hasta las ganas de engañarte, ahora tengo valor para marchar, todo lo que fui contigo me avergüenza. Noto que menguo si asomas por aquí”.

Hay mucho enfado aquí o eso me parece leer en estas canciones, pero eso es lo maravilloso de las letras de Jero Romero, que, como algunos poetas, es capaz de enviarnos imágenes y emociones para que nosotros las convirtamos en aquello que necesitamos. Yo necesito más partes de los milagros de Jero Romero.