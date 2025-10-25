Piedad Solans: "El Gobierno israelí ha convertido al palestino en un terrorista, lo ha deshumanizado para así justificar su aniquilación"

Historiadora y doctorada en Historia del Arte, en 2007, Piedad Solans (Madrid, 1954) viajó por primera vez a Berlín, la única ciudad que ha sido testigo de la caída de tres imperios: el prusiano, el soviético y el nacionalsocialista. Símbolo de la guerra y lugar de destrucción, Berlín le permitió seguir con sus investigaciones en torno a las "estructuras de la guerra", pero no desde una historiografía ilustrada, sino a partir de una crítica al poder desde la que formular un alegato contra la violencia y explorar los mecanismos de la memoria y del olvido.

Fruto de aquella experiencia berlinesa es 'Ojos como cenizas. Memoria y fuga de las catástrofes' (Temporal Casa Editora), un extraordinario texto de carácter ensayístico, pero con un fuerte componente poético. Solans reconoce la influencia que tuvo la literatura y el arte dadaísta y surrealista a la hora de pensar el libro como un 'collage' con el que romper con la idea tradicional del saber. "El saber es un poder que se ha reproducido desde la ilustración hasta hoy, y yo quería romper con esta lógica de reproducción. Para ello, no quise centrarme únicamente en libros y datos, sino mirar y escuchar a las personas y su experiencia. Por esto incorporo una especie de coro que es aquel que narra desde dentro".

Las palabras y el silencio

Y por esto también se detiene en el léxico, observa el origen de las palabras y su uso para comprender cómo esta historia de "sangre, metal y oro" se repite a través del discurso propagandístico con el que se construye al enemigo: "Las dictaduras, pero no solo, se sustentan en el silencio, en la mentira o en la construcción de un enemigo. En los años 40, el enemigo era el judío, hoy lo es el inmigrante. Los nazis fueron capaces de meter en las cámaras de gas a niños, de ahogar a bebés y de asesinar a mujeres, porque los identificaban con el enemigo y los deshumanizaban. Esto es lo que pasa en Gaza: el Gobierno israelí ha convertido al palestino en un terrorista, lo ha deshumanizado para así justificar su aniquilación y ocupar su territorio", argumenta.

En la base, enfatiza Solans, hay una mentalidad: "El colonialismo ha estado siempre presente, desde la guerra de Troya hasta ahora, porque la guerra siempre ha significado lo mismo: expoliar, conquistar, ocupar…". La historia se repite, aunque en el neocapitalismo hayan cambiado las formas: "Porque la mentalidad bélica perdura, así como el sistema patriarcal de fondo. Es cierto que ahora hay unas leyes que supuestamente nos defienden, pero las leyes son muy fáciles de destruir. Pensemos, por ejemplo, en 'El cuento de la criada' de Margaret Atwood".

Y, ante esto, ¿qué? "Hay que perforar el sistema desde dentro". ¿Cómo? "No reproduciendo las ideas, los relatos y las miradas de siempre, sino dejando que se aparezcan nuevos sentidos y, por tanto, como diría la bióloga Lynn Margulis acabar con la idea de la imposición del más fuerte sobre el más débil como lógica de la vida y del desarrollo y substituirla por la idea de colaboración. Y esto es lo que hago en el texto, hacer que fragmentos distintos colaboren para que surja un nuevo sentido, ideas y conocimientos no previstos, no asumidos de antemano".