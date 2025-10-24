Librería Sin Tarima, una casa que nunca está vacía

La librería Sin Tarima bien podría ser la cueva de un lector insomne: libros por todas partes, apilados, cruzados, apoyados como si hubieran caído allí por casualidad, y, sin embargo, cada uno está exactamente donde debe estar. En el centro del remolino, su librero luce barba de experiencia, tirantes y sonrisa de quien ha enseñado a leer a más de un niño, antes de enseñar a más de un adulto.

Fue maestro, luego distribuidor y desde hace casi 20 años selecciona libros nuevos y de segunda mano con el mismo cuidado y dedicación, empeñado en reflejar su forma de ver el mundo. Ni en este local ni en el de Conde de Romanones para la actividad: todos los días hay presentaciones, lecturas, encuentros. Porque la literatura no solo se vende, se comparte, y esa forma de entenderla, como un diálogo interminable, hace de Sin Tarima una casa que nunca está vacía.