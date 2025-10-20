Adriana López Sanfeliu, fotógrafa: "El mejor libro del siglo XXI está por llegar y lo espero con mucha ilusión y curiosidad"

¿Lee novela?

Si, y le cito 'Normas de cortesía', de Amor Towles. La ambientación en el Nueva York de los años treinta es exquisita. Puedes oler las calles y escuchar la música de sus clubs de jazz. Una ciudad y una música que llevo en el corazón. El retrato psicológico que Towles realiza de los personajes y sus relaciones es fascinante, todos ellos comparten un interés genuino por la condición humana. Después de este libro leí todas sus obras. Otra novela diferente sería 'La amiga estupenda', de Elena Ferrante.

Una historia de una amistad en un barrio de Nápoles. El 'New York Times' lo clasificó como el mejor libro del siglo XXI. ¿Le parece exagerado?

El mejor libro del siglo XXI está por llegar y lo espero con mucha ilusión y curiosidad. Para mí esta novela va más allá del costumbrismo de ese barrio obrero de Nápoles. Lo que más me conmueve es la intimidad con sus protagonistas. Es una inmersión en su rito de paso de niña a mujer con toda su naturalidad y complejidad.

¿Alguna biografía?

'Libre', de Lea Ypi, un relato autobiográfico en la caída del estalinismo y la llegada de la democracia. Es duro, sobre una realidad hostil e inquietante. Me interesa mucho la parte autobiográfica de este libro y la distancia que la autora toma con sus memorias sabiendo conservar una cierta ingenuidad. Me siento afortunada de haber crecido en un contexto diferente y tener otra experiencia colectiva y personal del sentido de la libertad.

¿Los libros la acompañan siempre?

Sí, comencé de niña a leer. Mi abuela Lucía siempre tenía un libro a mano, le encantaba compartir sus impresiones sobre sus lecturas. Antes de dormir, mi padre me recitaba poemas de Miguel Hernández. Y tengo un recuerdo muy entrañable, un verano en los 90, durante las tardes de playa en el Cabo de Gata, yo leía a mis primos y tías 'El amor en los tiempos del cólera' de García Márquez. Ese viaje literario compartido ha dejado huella.

¿Una imagen vale más que mil palabras?

Por mi profesión diría que así es. Una imagen puede evocar un sinfín de palabras, emociones y pensamientos. El lenguaje visual es más depurado, universal y abierto.