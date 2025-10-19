Los libros de la semana: Pasolini, Katharina Winkler y Christopher Isherwood

Petróleo Pier Paolo Pasolini Nórdica Editorial 32,50 €

Según todos los indicios, Pier Paolo Pasolini empezó a trabajar en esta novela en enero de 1967, y se dedicó a ella hasta el momento mismo de su asesinato, del que se cumplen 50 años el 2 de noviembre. Un libro inacabado y fragmentario que ha hallado acomodo en las circunstancias que han rodeado su edición, llevada a cabo durante varias décadas, siendo este volumen la edición definitiva de una obra maestra.

Amigos de paso Christopher Isherwood Acantilado 26 €

Los episodios que conforman 'Amigos de paso' abarcan 12 años en la vida de Christopher Isherwood, que aquí se distancia de sí mismo para convertirse en personaje, en cuatro escenarios distintos: la Berlín de 1928, una remota isla griega en 1933, Londres en 1938 y California en 1940. De cada uno, el autor recuerda a la persona en torno a la que gravitó su vida, urdiendo un relato en el que explora la vida secreta de una generación condenada a vivir los afectos como turistas sentimentales.

Corazón de siete leguas Katharina Winkler Perfiérica 20 €

Katharina Winkler, autora de 'Cárdeno adorno', ha recopilado numerosos testimonios de mujeres que sufrieron abusos sexuales durante su infancia para componer 'Corazón de siete leguas', novela en verso donde las canciones infantiles, el lenguaje de los cuentos de hadas y el pensamiento mágico de una niña que aún no tiene palabras para describir lo inefable desembocan en la descripción que la mujer adulta hace de unos hechos terribles.

Sembrar palabras Ana Santos Espasa 21,90 €

En 'Sembrar palabras', reciente Premio Espasa, Ana Santos, exdirectora de la Biblioteca Nacional de España, reconstruye la historia de cómo las mujeres españolas fueron conquistando, paso a paso y con enorme resistencia, su derecho a pensar, escribir y ser escuchadas, mostrando que la libertad femenina siempre estuvo ligada a la educación, la lectura y la palabra escrita.

Sobre la belleza Naief Yehya Alpha Decay 19,90 €

Con un enfoque multidisciplinario que combina arqueología, sociología y crítica de cine, Naief Yehya disecciona en 'Sobre la belleza' fenómenos como la «cara de Instagram», el impacto de fármacos como Ozempic, el movimiento 'body positivity' o la emergencia de 'influencers' virtuales como Lil Miquela. Un texto que nos abre los ojos ante una cultura donde la simulación amenaza con reemplazar la realidad.

Dones en lluita Pilar Godayol Raig Verd 21,95 €

El subtítulo ya lo dice todo: "Doce momentos del siglo XX que han marcado el feminismo catalán del siglo XXI", y que van desde la creación de la revista 'Feminal' hasta el artículo homenaje que Maria-Mercè Marçal dedicó a Maria Aurèlia Capmany, Montserrat Roig y Helena Valentí. Un "libro fundamental", en palabras de Carme Riera, que rescata figuras, textos y espacios durante años invisibilizados.

Tot sol a la ciutat David Nel·lo Cruïlla 12,50 €

El Jim i la Janis Llorenç Capdevila Cruïlla 12,50 €

Los galardones de la editorial Cruïlla demuestran un año más que la literatura infantil y juvenil en catalán nada tiene que envidiar a la de otros lares: el 41º Premi El Vaixell de Vapor (10 años), con ilustraciones de Cristina Losantos, sigue las peripecias de un niño que un buen día se despierta en una Barcelona desierta, mientras que el 35º Premi Gran Angular (14 años) es un tributo a la amistad ambientado en los 70.