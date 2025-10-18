El mundo editorial celebra la muerte de Franco

"Un termómetro para saber si un monumento está vivo son las flores. Antes, en los monumentos a Franco se decían misas, se cantaba… Eso ya no se ve. De vez en cuando hay cuatro carcamales, pero no es lo normal. Ahora, las multitudes de Vox se reúnen en la plaza de Colón, por lo que creo que cualquier monumento a Colón está más vivo que uno de Franco", afirma Daniel Rico. Este profesor de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Barcelona es el autor de '¿Quién teme a Francisco Franco? Memoria, patrimonio, democracia', ensayo en el que analiza, desde posiciones de izquierda, la aplicación de las leyes de memoria histórica y memoria democrática en el espacio público, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador, el 20 de noviembre.

"Hemos pasado de una cultura de los héroes a una de las víctimas y eso es un avance. Sin embargo, en el espacio público, eso suele expresarse de forma muy polarizada, porque borrar de las calles los testimonios de la historia es más importante de lo que parece –comenta–. Primero porque vivimos en ciudades históricas, que serían la oposición a la ciudad genérica, en la que el único monumento es el capitalismo; después, porque se acentúa demasiado la dimensión reparadora, que también está muy bien, pero se hace sin prestar atención al conocimiento y dando por hecho que, después de 50 años, el ciudadano no es suficientemente adulto como para enfrentarse por sí mismo a esa historia".

Según el escritor alemán Robert Musil, "no hay nada más invisible que un monumento", por lo que, si se pretende poner el foco en los vestigios monumentales de otras épocas, Rico propone soluciones más acordes al espíritu de esas leyes de memoria. Por ejemplo, la incorporación de carteles informativos o intervenciones de otros artistas que, partiendo de esas viejas obras, generen nuevas piezas que incorporen esa crítica de la que carecían.

"Nunca se ha visto que alguien se haga cristiano por ver un crucifijo. Lo importante es cómo utilizas el crucifijo y cómo lo conservas", comenta el profesor, para el que "se necesita un alma amaestrada a base de muchas misas, pascuas y catequesis para que un mero artefacto pueda infundirle –despertarle, en puridad– el temor de Dios". Un pensamiento aplicable a los monumentos franquistas en la línea de la jurisprudencia europea, que afirma que la presencia pasiva de un monumento, sin adoctrinamiento ideológico, no es un acto de proselitismo. "Los artificios de humillación –sostiene Rico en su texto– no expresan ni difunden 'per se' valores de ninguna clase o ideología; la acción de los hombres es su motor y mediador imprescindible".

Reeediciones y nuevas biografías

A diferencia de lo que sucede con el espacio público, en el que toda intervención requiere de autorizaciones institucionales, concursos y partidas presupuestarias, el mundo editorial sí ha aprovechado su agilidad y la libertad democrática para contextualizar la figura del dictador. Algo que se ha vuelto a demostrar con los 50 años de la muerte del sátrapa. Así, además de la obra de Rico, coinciden en las librerías reediciones actualizadas de 'La familia Franco, SA' de Mariano Sánchez Soler y 'Franco confidencial' de Pilar Eyre, nuevas biografías firmadas por Julián Casanova y el hispanista Giles Tremlett y análisis disruptivos y originales sobre su figura.

Entre ellos está 'Generalísimo', calificado por su autor, Javier Rodrigo, como "metabiografía". "A diferencia de las historias que reconstruyen e interpretan su periplo vital, analizo la construcción de su poder a partir de la recreación y hasta invención de su biografía. Los ladrillos con los que construyo el libro son las biografías, de ahí el concepto de metabiografía", comenta el escritor, que presta especial atención a los nombres por los que fue conocido el dictador: Paquita, Comandantín, Franquito, Miss Melilla 36, Paca la Culona y el que da título al libro.

El mundo editorial ha aprovechado su agilidad y la libertad democrática para contextualizar la figura del dictador

"La idea de los nombres es posterior a la de identificar las biografías de Franco como una fuente política primaria de primer orden –junto con otras inexploradas que trato en el libro, como la prensa rosa–, y reconstruir a partir de ellas cómo se había reescrito la biografía de Franco y su papel en la historia de España. La sucesión de nombres acabó siendo un recurso estilístico para añadir algo de humor: a Franco lo llamaban Cerillita, Criminalísimo, y también, claro, Caudillo, Generalísimo, SEJE. Me parecía que sintetizaban su recorrido vital, cual máscaras detrás de las que se esconde la más elusiva de las realidades: la vida de Francisco Franco".

Aunque a partir de 1936 las biografías del dictador fueron hagiográficas, muchos de los estudios recientes perpetúan aún esos supuestos atributos. Por ejemplo, su genialidad militar, su conciencia social o ese fingido despiste que José Antonio Girón de Velasco resumía en "paso de buey, ojo de halcón, diente de lobo, y hacerse el bobo". "Esas trazas narrativas persisten en muchas biografías, porque no han dejado de estar presentes en todos los momentos en que han aparecido biografías de Franco. Sobre todo, las que auspicia o da amparo la Fundación Nacional Francisco Franco. Por suerte, las barbaridades que se escribían en la posguerra, como que dejó de hacerse pis en la cama por voluntad propia, y que era tan inteligente que parecía que tenía dos cerebros, ya han desaparecido. Pero los elementos centrales persisten: la valentía temeraria en África, la lentitud deliberada en el desempeño de la guerra –para matar más o para salvar más vidas, en ambos casos, falso–, el asentamiento de las bases de la prosperidad económica o su desinterés por la política cuando se convierte en, como dijo ¡Hola!, un “abuelo feliz”. Todo eso sigue presente tanto en su imagen biográfica como en la social, política y mediática».

Por suerte, las barbaridades que se escribían en la posguerra, como que dejó de hacerse pis en la cama por voluntad propia, y que era tan inteligente que parecía que tenía dos cerebros, ya han desaparecido Javier Rodrigo — Autor del libro 'Generalísimo'

Fue esa intención de no hacer otro libro más sobre Franco la que llevó a Jesús Ruiz Mantilla a escribir 'Franco y yo', de título juanramoniano –"aunque él no era peludo", bromea el autor– que, si bien ha visto la luz en 2025, ni ha sido fruto de la coyuntura ni tiene vocación de efímero. "Los españoles de mi generación, de la de mis padres e incluso alguna más, tenemos una relación íntima con Franco basada en cómo todo lo simbólico relacionado con él ha afectado a nuestras vidas", comenta Ruiz Mantilla, que se planteó el reto de recopilar en 39 capítulos, los mismos que duró el franquismo, otros tantos temas en los que el dictador influyó en su vida. Tarea para la que se ayudó de dos herramientas: rigor histórico e ironía.

"Mi obligación cuando escribo una novela es atenerme a la estirpe cervantina. Con el 'Quijote', Miguel de Cervantes conquista la ironía para la novela y yo suelo aplicarla a todo lo que hago, aunque esta época sea un territorio difícil para la ironía. Felizmente he comprobado que la gente lo entiende, pero he encontrado a personas que no han captado esa ironía y me han preguntado: '¿pero tú qué relación has tenido con Franco?'. Podría responderles que ninguna, pero en lugar de sacarlos del error les digo: '¿yo?, muchísima'. Algunos alucinan, otros se indignan, pero prefiero seguir el juego".

'Franco y yo' es justamente ese juego que prueba que la figura reverencial que loaban sus monumentos hace tiempo que quedó atrás. Como demuestra Ruiz Mantilla, ya es tiempo de apropiarse de la figura del dictador hasta convertirlo en un personaje de novela porque, a pesar de estar basado en hechos y recuerdos, 'Franco y yo' no es un ensayo, sino una "biomenovela".

Franco era un hijo de la gran puta, un ser de una crueldad infinita, pero de tonto no tenía un pelo Jesús Ruiz Mantilla — Autor de 'Franco y yo'.

"El libro desmonta lugares comunes basados en la ignorancia o el prejuicio. Por ejemplo, ese mantra de que Franco era tonto. ¿Perdona? Era un hijo de la gran puta, un ser de una crueldad infinita, pero de tonto no tenía un pelo. De hecho, fue su crueldad para eliminar al enemigo y su sagacidad para sacar ventaja entre los suyos y en el terreno internacional lo que hizo que estuviera tanto tiempo en el poder. En todo caso, es ese terreno híbrido entre la biografía, la memoria y la fantasía en el que juego, lo que convierte al libro en novela. Además, no abordo a Franco como un personaje histórico, sino como literario, con sus contradicciones y ambigüedades. Pocas cosas más ricas para construir un personaje literario que la ambigüedad, y Franco las tenía todas".

En el cómic

El dictador y su universo también han llegado al cómic. Mientras Ignacio Murillo 'Furillo' finaliza para Autsaider Cómics 'Yo le hice una paja a Franco' –una suerte de 'Los niños del Brasil' cañí– y la ilustradora Flavia Gargiulo ultima 'Dama dictadura', su novela gráfica sobre Carmen Polo –"una oportunidad de revisar la historia desde otro punto de vista, que da también mucha información sobre Franco porque, aunque Carmen gobernaba en su casa, también era una fanática que participaba en la vida pública y política" comenta Gergiulo–, en las librerías se pueden hallar 'Las aventuras de Franco y Baltasar', de Consuelo Rojo (Fandongamia, 2025), y 'Franco', la novela gráfica de la biografía de Paul Preston realizada por José Pablo García.

"Gracias a la buena acogida de 'La Guerra Civil española', el editor Miguel Aguilar me propuso adaptar la biografía, pero el proyecto se fue demorando", comenta García, cuyo trabajo, a pesar de ser fiel a la obra del historiador inglés, que supervisó el resultado final, no ha estado exento de polémica, a raíz de un reportaje de Canal Sur.

"El Consejo Profesional de RTVA había denunciado el sesgo ideológico de los informativos en los que se emitió el reportaje sobre el cómic. No solo se presentaba a Franco como 'el militar que gobernó España casi 40 años', sino que los cortes que hicieron de mi intervención no ayudaban a pensar que había una carga crítica. Aunque cualquiera que conozca la obra de Preston sabe que en ella se denuncian los crímenes y la corrupción de la dictadura, en el contexto político actual hay que subrayar lo obvio para evitar malentendidos", comenta García, víctima también del menosprecio que parte del público sigue dispensando al cómic. "Los tebeos se siguen asociando a un público infantil y juvenil. Además, al ser un medio más accesible y directo, es más adecuado para el adoctrinamiento que un ensayo de casi mil páginas. Sin embargo, justamente por eso, hubiera sido más sencillo comprobar que la obra no era un blanqueamiento de Franco".