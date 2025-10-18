Andrea Manfredini, un explorador de horizontes

Andrea Manfredini (Castellón, 1991) ha iniciado una obra literaria intrépida, hasta cierto punto osada al querer explorar los territorios fronterizos entre lo real y lo imaginado, entre lo que recordamos y lo que aún tememos. Sus relatos lo sitúan en un lugar singular dentro de la nueva narrativa fantástica y de ciencia ficción española. Sus dos últimas publicaciones son prueba de esa inquietud creativa: 'Edén' (Malas Artes) e 'Hibakusha' (Apache Libros / Hypnoz Editorial). Dos libros distintos en forma y propósito, pero unidos por una misma pulsión: interrogar al lector sobre el sentido de lo humano frente a los abismos de la tecnología y de la historia.

En 'Edén', Manfredini construye un mosaico de cinco relatos que sitúan al lector en el siglo XXII, en un mundo en decadencia donde la humanidad se enfrenta a la posibilidad de emigrar hacia un "paraíso digital". No es un recurso metafórico, sino una alternativa real: abandonar el cuerpo, la Tierra y sus miserias para fundirse con la promesa de lo eterno.

Manfredini representa a una generación de escritores que entienden la ciencia ficción y la fantasía como un campo fértil para la crítica, la reflexión y el compromiso

El libro no se limita a especular con escenarios futuristas; plantea preguntas incómodas y urgentes. ¿Estamos preparados para la eternidad? ¿Quién decide quién se salva y quién queda atrás? ¿Es posible una salvación colectiva o estamos condenados a un éxodo individual? La obra destila una mirada crítica hacia el espejismo tecnológico que, en el fondo, no deja de ser un espejo de nuestras contradicciones más presentes.

Una voz comprometida

Si 'Edén' mira hacia el porvenir incierto, 'Hibakusha' obliga a volver la vista al pasado más devastador. La antología, coordinada por A. J. Ogayas y Nicolás Francis, reúne a ocho autores –entre ellos Laura Blanco Villalba, Raquel Pastor, Roman Huarte o José A. Bonilla– para rendir homenaje a las víctimas de Hiroshima y Nagasaki.

Aquí la ciencia ficción, el realismo mágico, el drama histórico o la fantasía oscura no buscan explicar lo inexplicable, sino preservar la dignidad de quienes sobrevivieron al horror. En este marco, Manfredini aporta una voz comprometida que entrelaza memoria y ficción para recordarnos, hoy más que nunca, la necesidad de la paz como horizonte ético.

El universo literario del autor ofrece una escritura que oscila entre la transparencia y las zonas oscuras de la condición humana. En ese sentido, Manfredini representa a una generación de escritores que entienden la ciencia ficción y la fantasía no como un refugio, sino como un campo fértil para la crítica, la reflexión y el compromiso. En su obra, la pregunta no es si habitaremos mundos mejores, sino qué estamos dispuestos a sacrificar para construirlos.