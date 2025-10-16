Tamara Molina, escritora: "Nos educan para ganar, para avanzar sin parar, y si retrocedes parece que fracasas"

Tamara Molina creció en redes sociales, a simple vista como otra 'influencer' del mundo digital. Sin embargo, con el tiempo encontró un espacio propio que conectaba directamente con su gran pasión: la escritura. En 2024 dio el salto y publicó su primera novela, 'Donde no puedas encontrarme' (Matchstories), una historia romántica contemporánea que conquistó a miles de lectoras y se convirtió en uno de los títulos más vendidos del sello. A esta le siguió 'Besar a un elfo', una comedia romántica que despertó opiniones encontradas. Este jueves llega su tercera obra, 'Cuando te atrevas a sentir' (Contraluz), en la que Molina recupera un tono más introspectivo y se reconcilia con su propia evolución en una carta abierta al amor propio, al cambio y a la valentía de mirar hacia adelante.

En 'Cuando te atrevas a sentir' recupera un tono más profundo y reflexivo que ya vimos en su novela debut. ¿Cómo fue el proceso?

La idea la tenía desde el principio. Es del estilo que más me gusta escribir: algo profundo, con mensaje, no solo una historia romántica. 'Donde no puedas encontrarme' fue un viaje emocional fuerte, y después de eso quise rebajar la intensidad, divertirme un poco y probar otros tonos, como la comedia romántica. Ahora he vuelto a escribir algo más intenso, con un toque adulto, reflexivo y que ayude de alguna forma. Me ha removido mucho, pero es lo que más disfruto escribir ahora mismo.

Se mantuvo en su zona de confort, el género romántico contemporáneo, donde parece que se ha afianzado.

Sí. No va a ser la última de este estilo, pero también me gusta experimentar. Soy muy camaleónica, como la propia protagonista de la novela, y no quiero encasillarme. Me gusta usar la metáfora del reptil para representar tanto a Naila como a Bruno, y también me representa un poco a mí. Al principio no lo tenía claro, pero escuché la canción 'Camaleón' de Belén Aguilera, y sentí que era una señal porque encajaba perfectamente con la historia. Todos somos un poco camaleones: nadie tiene un solo color de piel ni una única forma de ser.

Tamara Molina, escritora de novela romántica contemporánea / Jordi Otix / EPC

Naila, la protagonista, deja la carrera de Derecho, una decisión que en la vida real puede parecer muy arriesgada. ¿Cómo quiso transmitir el mensaje de que está bien dejar cosas atrás?

Esa parte me salió muy fácil, porque tiene mucho de mi propia experiencia. Yo viví esa escena tal cual: me planté frente a la facultad, decidí no hacer el examen y me fui. A partir de ahí empecé a hacer otras cosas como escribir. Ha sido un viaje de descubrimiento personal, casi de sanación. 'Donde no puedas encontrarme' fue intenso, pero este lo ha sido mucho más, porque es más personal He recordado cosas que creía olvidadas y he sanado heridas que pensaba cerradas. Me he sentido muy reflejada en Naila. Ha sido un antes y un después, tanto para mí como autora como para quien lo lea y se identifique con ella.

Ambos protagonistas tienen pensamientos intrusivos, esa voz interior que te dice "no lo vas a conseguir" o "seguro que se ríen de ti".

Sí, es que nos machacamos muchísimo. A veces somos nosotros mismos quienes nos hundimos. Quise reflejar cómo esas voces se originan en la infancia: incluso cuando de adultos ya no las oímos tan claras, siguen ahí. La forma en que nos tratan de pequeños marca mucho, y eso se ve en la diferencia entre la Naila y el Bruno niños y los adultos en que se convierten.

En la misma línea, también reflexiona sobre el miedo al fracaso.

Sí. Nos educan para ganar, para avanzar sin parar, y si retrocedes parece que fracasas. Volver a casa de tus padres, por ejemplo, se ve como un paso atrás. Yo misma lo sentí así cuando dejé la facultad: pensé que mi vida se había acabado. Y ahora, con 26 años, entiendo que no. La vida sigue, se adapta a ti, y tú a ella.

¿Qué le diría a los lectores que se sientan identificados con esas inseguridades?

Que vayan a terapia [ríe]. Pero en serio: a veces necesitamos escuchar otras voces, no solo la nuestra. Incluso con un entorno bueno, si tu voz interna es demasiado fuerte, te puede hundir. Y no todo está en la mente: el nivel socioeconómico influye muchísimo, y eso también se refleja en la novela. Pero dentro de esas circunstancias, la mente puede limitarte más de lo que crees. Somos capaces de mucho más de lo que pensamos.

Tamara Molina, escritora de novela romántica contemporánea / Jordi Otix / EPC

En la nota de autora dice que no escribe romances idílicos, sino vínculos reales. ¿Cómo fue construir una historia de amor más realista?

Fue difícil. Me costó mucho encontrar la voz de Bruno porque quería un hombre real, con fallos, pero sin caer en la toxicidad. Al principio lo hacía demasiado perfecto, demasiado correcto. Y no era creíble. Nadie es perfecto, todos somos un poco tóxicos en algún momento. Cuando lo entendí, el personaje se volvió mucho más redondo. Bruno y Naila no son una pareja ideal, pero tienen respeto y comunicación (al menos cuando quieren tenerla). Es una relación real, bonita, pero humana.

"En redes, igual que hay olas de amor, también hay olas de odio" Tamara Molina

Con su anterior novela, vivió una ola de críticas. ¿Cómo le afectó?

Las críticas negativas afectan, claro, pero por eso intento no mirar nada en las redes sociales. Ni lo bueno ni lo malo. Pero fue duro. Sabía que iba a pasar, porque era una novela muy diferente, más de nicho, más cómica. La escribí porque la necesitaba porque venía de una historia muy intensa y quería algo ligero. Pero en redes, igual que hay olas de amor, también hay olas de odio. Me llamaron "timadora" y en general recibí mensajes horribles. Aun así, sigo estando orgullosa del libro. Sé que con el tiempo se verá de otra forma.

¿No teme que ocurra algo parecido con este nuevo lanzamiento?

No. Miedo al odio siempre hay, pero ahora entiendo mejor cómo funciona todo. Era muy novata entonces. ¿Podría pasar lo mismo si cambiara otra vez de registro? Sí, pero habrá quien lo acepte y quien no, pero es parte del camino.

La ola de críticas vino precisamente porque cambió su registro, ¿le da vértigo pensar que el público espera de ti siempre el mismo tipo de historia?

Mucho. Tengo miedo, claro. Pero confío en que si algo ha gustado es porque ha salido de forma natural. No quiero perder la ilusión, y escribir lo que realmente deseo es la forma de conservarla. Puede que pierda lectores, pero si estoy contenta con mi trabajo, eso es lo que importa. Es algo que trabajo con mi psicóloga, porque la presión es muy elevada.

Tamara Molina, escritora de novela romántica contemporánea / Jordi Otix / EPC

¿Qué aprendizaje espera que saquen los lectores de esta novela?

Que hay que atreverse a sentir, a equivocarse, a cambiar. Nadie tiene la vida resuelta, ni a los 20 ni a los 40. La vida avanza contigo. No hay un único camino: no somos sacapuntas creados para una función. Fracasar no es fracasar, es moverse. Y en el amor, no todo es como en las películas. A veces quererse también significa dejar ir. No por tener conductas tóxicas eres una mala persona; somos humanos, con matices. Y tras el "fueron felices y comieron perdices", la vida sigue.