Concep Gual: "Josep Pla era de Palafrugell y siempre escribía con sorna de los de Begur"

¿Con qué libros se informó para su documental?

El primero fue 'Guanyaràs una mar llisa', de Miquel Martín i Serra. Es un escritor de Begur, nieto de pescadores. Cuenta su propia historia y se pregunta por qué un antepasado se llamaba Espiridió. El final es muy sorprendente. En la Costa Brava ser pescador era lo habitual. Lo que hacían era bajar al fondo del mar para obtener el coral.

¿A pulmón?

Sí. Hay otro libro que lo cuenta, 'Monturiol', de Ainaud de Lasarte. Cuando Narcís Monturiol inventó el submarino, pensó en los coraleros porque primero bajaron a pulmón, después con escafandras, y a él se le ocurrió que el submarino les podía servir.

Josep Pla escribió sobre pescadores.

Sí. Por ejemplo, 'Aigua de Mar', una recopilación de relatos marineros. Pla era de Palafrugell y siempre ha habido rivalidad con Begur, cosas de los pueblos. Como el suyo era más grande, escribió con cierta sorna de nosotros: que si estamos tocados por la tramuntana, que si somos gente dura…

¿Recuerda títulos de su infancia y juventud?

De infancia, 'Susy esquiadora', de Gretha Stevns. Era toda una serie. Una amiga un poco mayor me los recomendó. En plena juventud fueron Cortázar, Castaneda, y especialmente 'Cien años de soledad', de García Márquez. Lo interesante eran las conversaciones acerca de esa historia en la playa, con los amigos. He leído todos los libros de Carmen Martin Gaite, su lenguaje es universal. 'Nubosidad variable' me gustó especialmente.

¿Recomendaría libros sobre arte?

Por ejemplo, 'Artistas y procesos creativos', de Miguel Ángel Pérez Arteaga. Cuenta cómo se desarrollan artistas de todo el mundo. En joyería, 'La joya expandida', de Enric Mayoral, al que felicité porque me pareció magnífico y me agradeció que lo hiciera. Dijo que había sido la única. Muy bueno 'Pasando a limpio', de Oscar Tusquets.

¿Qué libro tiene ahora en la mesita de noche?

'La vegetariana', de Han Kang. La historia de una mujer sumisa en Corea del sur que, debido a pesadillas, se transforma en vegetariana y detesta a su marido, se vuelve insumisa y se rebela contra el 'stablishment'. Muy bueno.