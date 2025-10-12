LAS RECOMENDACIONES DE 'ABRIL'
Los libros de la semana: Abigail Thomas, Hervé Guibert y Andrés Trapiello
El equipo del suplemento literario de Prensa Ibérica también recomienda esta semana 'La montaña hueca', la última novela de B. Catling, y la publicación en castellano de 'La intrusa', de Irene Pujadas
María Soto
Lo que viene después... y que te guste
Abigail Thomas
Errata Naturae
22,50 €
Genuina y sencilla, Abigail Thomas siempre escribe sobre el día a día, sobre las pequeñas alegrías que nos alivian y custodian en los grandes dramas, sobre su manera de aceptar y resistir a toda la belleza y tristeza que la vida le ha dado. En este nuevo libro, la autora captura la esencia misma de una amistad duradera, la complejidad de la relación entre madre e hija y la pureza del amor por los perros.
Próspero viento
Andrés Trapiello
La Esfera de los Libros
23,90 €
'Próspero viento' es un ensayo autobiográfico que relata una vida, la de su autor, y la peripecia vital y política de varias generaciones, desde las postrimerías de la dictadura franquista hasta hoy mismo. Pionero en rescatar las figuras de Chaves Nogales, Clara Campoamor o Elena Fortún, integrantes de la tercera España, Andrés Trapiello rastrea aquí el origen de la hegemonía cultural de la izquierda y los nacionalistas.
Suzanne y Louise
Hervé Guibert
Los tres editores / Comisura
24 €
Dos hermanas mayores viven recluidas en un hotel de París. Acompañadas por el silencio, un pastor alemán y los rituales domésticos, son visitadas periódicamente por su sobrino nieto, el fotógrafo y escritor Hervé Guibert. Allí desentierran recuerdos, ensayan disputas, se enfrentan a la muerte y coreografían lo no vivido. Mezclando texto e imagen, realidad y ficción, Guibert arma una poética "fotonovela".
La montaña hueca
B. Catling
Aristas Martínez
32,90 €
'La montaña hueca', última novela de B. Catling, cuya obra ha sido alabada ha sido alabada por genios como Alan Moore, Michael Moorcock, Terry Gilliam o Iain Sinclair, es una odisea épica en la que despliega una prosa exuberante y erudita, sumergiéndose de lleno en las visiones de El Bosco y Brueghel el Viejo para ofrecernos una lectura tan deslumbrante como imaginativa.
La intrusa
Irene Pujadas
H&O Editorial
18 €
En 'La intrusa', Diana es una mujer en la treintena a la que un día todo el mundo empieza a decirle que algo ha cambiado en ella. Tanto se lo dicen que acaba por emparanoiarse. Entonces, alguien le propone un viaje al interior de sí misma, y ella se lanza. A partir de esta premisa, Irene Pujadas le da una vuelta de tuerca a la presencia del Yo en la literatura contemporánea, ya que Diana es una intrusa de sí misma.
Una dona de la teva edat
Gemma Ruiz Palà
Proa
20,90 €
Tras el éxito de 'Les nostres mares' (2023), novela con la que ganó el Premi Sant Jordi, Gemma Ruiz Palà vuelve a las librerías con 'Una dona de la teva edat', otra historia de mujeres. La protagonista ve la menopausia como un punto de inflexión: tras pasar toda la vida amoldándose al patrón que le imponía la sociedad, decide irse de casa, retomar su vocación de escultora y viajar hasta Venecia para participar en la Bienal de Arte.
La nova joventut. Poesies furlanes (1941-1974)
Pier Paolo Pasolini
Godall
27 €
Coincidiendo con el 50º aniversario de su muerte (el 2 de noviembre), numerosas son las obras de Pier Paolo Pasolini que se han recuperado este año. Como esta, la última que publicó en vida: una recopilación de los poemas que escribió y reescribió desde su juventud y hasta el final de sus días en friulano (la lengua de su madre). Eloi Creus nos ofrece la primera traducción al catalán en este volumen bilingüe.
