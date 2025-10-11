Tom Gauld, humorista gráfico: "Nunca enseño las tiras antes de enviarlas a la editorial"

Cuando la crisis de la prensa no era ya una amenaza sino una realidad, Tom Gauld (Escocia, 1976) se convirtió en uno de los humoristas gráficos más populares gracias a sus tiras en las que diseccionaba el mundo de la literatura.

"Cuando empecé en 'The Guardian', el editor era quien me indicaba el tema, porque mis viñetas se publicaban en la sección de cartas. Algunas semanas la carta principal era muy graciosa y me decían: 'Oh, Tom, esto te va a encantar, es divertidísimo', pero resulta muy difícil ser más gracioso que algo que ya lo es. Sin embargo, cuando la carta era muy seria o sobre un aspecto oscuro de una novela olvidada de Jane Austen, era más fácil hacer humor porque jugaba con lo inesperado. Con los científicos sucede algo semejante: un científico actuando como un idiota es más gracioso que un payaso en esa misma situación, porque de un payaso nos lo esperamos", comenta Gauld, que en su reflexión avanza el tema de su nuevo libro, 'Física para gatos' (Salamadra Graphic, 2025), una recopilación de tiras para la revista New Scientist, en la que explora el mundo de la ciencia y los científicos.

"He leído esa revista desde que era niño, porque mi abuelo era biólogo marino y siempre la tenía a mano. Empecé a trabajar para ellos haciendo ilustraciones hasta que, un día, le envié al director de arte un mensaje en el que le decía que, si alguna vez se planteaban hacer una tira semanal, me encantaría intentarlo. Al día siguiente me respondió invitándome a hacerla. Me pilló un poco desprevenido porque no tengo formación científica y me preocupaba que las personas que sí la tenían pensaran que mis tiras eran demasiado tontas. Al final, creo que lo que realmente capta la gente es mi cariño y respeto hacia la ciencia, igual que sucede con los bibliotecarios o los escritores", afirma Gauld que, a la hora de hacer humor, considera imprescindible tener en mente a los que lo van a leer.

El conocimiento del lector

"En muchos casos el chiste se basa en el conocimiento del lector sobre un tema, porque no puede ocurrir algo inesperado si no se sabe qué es lo que hay que esperar. Por otra parte, si bien no quiero que un científico piense que una tira contiene errores, tampoco quiero que mis caricaturas requieran demasiados conocimientos para disfrutarlas, sino que puedan interesar a cualquier persona con una mente abierta", comenta el ilustrador, para el que ese objetivo no es impedimento a la hora de experimentar nuevas fórmulas narrativas o gráficas.

"Si me limitase a hacer tiras muy sencillas, no me divertiría. Por eso nunca las enseño antes de enviarlas a la editorial, aun a riesgo de que haya gente que no las vaya a entender. A mí también me pasa que hay chistes que no entiendo y no por eso me enfado. Simplemente busco en Google lo que podrían significar o directamente paso a otra cosa. Muy de vez en cuando, alguien por internet comenta ofendido 'no entiendo esto', pero, bueno, así es la vida. No me preocupa. Uno de mis héroes de la caricatura es Gary Larson, autor de 'The Far Side'. Me encantaban sus chistes y aunque no siempre los entendía, creo que está bien que existan esas tiras raras".

Si bien la obra de Gauld se compone también de novelas gráficas como 'Un policía en la luna' (Salamandra Graphic, 2017), 'Goliath' (2023) o el cuento infantil 'El pequeño robot de madera y de la princesa tronco' (2022), el autor escocés no se prodiga en los formatos largos. "Aunque me encanta escribir cosas más largas, me resulta más difícil. Crear un chiste que precise de solo un instante de la vida de alguien me resulta más cómodo y lo disfruto más. De hecho, una vez que tengo la idea, lo que más me gusta es encontrar la forma de plasmarla, porque hay que ser muy exigente para eliminar todo aquello que no contribuya al chiste. En todo caso, mi principal problema con ese formato no son tanto las dificultades narrativas, como tener que entregar una tira cada miércoles, pase lo que pase".