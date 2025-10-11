Formentor, el Davos del pensamiento

Una imagen de las recientes Conversaciones de Formentor, celebradas en Aranjuez. / EP

Las Conversaciones de Formentor se han convertido en el Davos de la edición y el pensamiento. Reunión de individuos que inciden en las tendencias del libro y elucubran con criterio sobre hacia dónde vamos. La edición de este año reunió a editores europeos de todo pelaje.

La propuesta era conversar sobre el libro de papel y el futuro de la cultura. Quedó en propuesta. Motivados por las ponencias anteriores, se acabó hablando de inteligencia artificial y de un cambio de sensibilidad del lector que, al final, acaba afectando al editor. Me detengo en el primer punto.

Se habló de IA y no de papel porque éste está consolidado, de momento, en los consumos literarios. Además, se tiene el convencimiento, y no es percepción, que el papel es mejor que una pantalla. Debate resuelto. La cuestión es que curiosamente se habló de la IA como de algo futuro, y la inteligencia artificial lleva entre nosotros mucho tiempo. Como las invasiones de extraterrestres de la literatura de ciencia ficción. Los armarios metálicos con cajones de ruedas que invadían las redacciones y las editoriales hace 30 años fueron sustituidos por los buscadores de Google y Yahoo. Eso ya era IA.

El miedo, compartido más por lectores que editores, aunque digan lo contrario, es que esa inteligencia se haga con el poder de la creación. Y eso es difícil. Se repitió el ejemplo de Netflix, que ha desistido de hacer guiones por IA para comprar derechos de todo tipo de novelas. Ganan la plataforma, el editor y el escritor.

Pero es que hay cuestiones que la IA jamás podrá sustituir. Por ejemplo, si yo le hubiera pedido a ChatGPT que escribiera este artículo, jamás lo habría finalizado con un "caca, pedo, culo". Y es lo que hago, acabar con una expresión que les encanta a los niños, demostrando que la IA desconoce los resortes mentales humanos.