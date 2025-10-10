LOS OTROS OFICIOS DEL LIBRO
Fernando López-Pita, creador de Sustrato: "Estamos todos un poco hartos del contenido algorítmico"
Tras sendas etapas en Londres y Berlín, este ingeniero de formación empezó a tramar cómo dar forma a un viejo anhelo: reunir en un lugar lo que le gustaba leer
Carmela García Prieto
Fernando López-Pita se define como un optimista: "Sin tener nada que ver con el mundo del 'media' o de la escritura, vi esta oportunidad y fui a por ello". Ingeniero de formación, tras una etapa en Londres y otra en Berlín, trabajando en una empresa de libros electrónicos, empezó a tramar cómo dar forma a un viejo anhelo: reunir en un lugar lo que le gustaba leer y normalmente encontraba desperdigado, textos diversos, genuinos. Así nació Sustrato (www.sustrato.io/), "una plataforma en construcción".
Su propuesta pasa por romper los clichés digitales: frente a la publicidad invasiva y el 'branded content', propone un modelo transparente. Así, mide el tiempo de lectura y reparte el 70% íntegro a los autores: "Queremos premiar que se lea largo. Tiene que haber gente que prefiera pagar lo que valen dos cervezas al mes a cambio de textos puros".
Más allá de la tecnología, ha diseñado un formato de comunidad de autores, lectores y agentes culturales. No busca el tráfico masivo, sino alinear incentivos: "El autor quiere escribir libre y a su ritmo, el lector quiere calidad y yo, como empresa, quiero exactamente lo mismo". Lo dice con humor: "Hubo una época en que soñaba con celditas de Excel, ahora sueño con artículos guapos".
Sustrato se está convirtiendo en la plataforma para que esa comunidad pueda sostener una conversación honesta y valiosa. "Estamos todos un poco hartos del contenido algorítmico", afirma López-Pita, convencido de que hay un espacio para el consumo consciente también en la lectura.
Con determinación, habla de círculos virtuosos, de "sostenerse de abajo arriba" y de cambiar el ecosistema mediático. "Estamos creciendo con sentido", afirma, y es que todo esto se está llevando al 'offline', con eventos y encuentros, y no solo con los de Sustrato, sino con los que van incorporando a la recién estrenada agenda. Las cifras le acompañan, pero sobre todo lo hacen los 86 autores y más de 150 suscriptores que ya comparten sus ideales.
- La familia de Mario Biondo, marido de Raquel Sánchez Silva, mantiene que la Audiencia de Madrid avala que su muerte no fue un suicidio
- Downton Abbey: el fenómeno de masas sobre la aristocracia británica se despide 15 años después con ‘El Gran Final’
- La Audiencia de Madrid exculpa a Raquel Sánchez Silva de la muerte de su marido, como hizo la justicia italiana
- Lucía Caraballo: 'Hacer de gallega delante de Luis Zahera imponía
- László Krasznahorkai, maestro del apocalipsis, gana el Nobel de Literatura 2025
- Netflix reconstruye las últimas horas de Mario Biondo: 'Raquel no se comportaba como una viuda afligida
- Crítica de 'Monstruo: la historia de Ed Gein': retrato e historia cultural pop de un asesino
- Muere la actriz de 'Anatomía de Grey' y 'The Big Bang theory' Kimberly Hébert Gregory