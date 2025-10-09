Patty Torres, empresaria: "Mis lecturas eran las compañeras de la infancia, más que los juguetes»"

¿Escritor estelar?

John Irving, por la forma de relatar las historias de familias disfuncionales. Algunos de sus miembros alcanzan la fama y aprovechan las dificultades para agarrar la vida por la solapa. Me acompañan sus obsesiones, que van de libro en libro: la muerte de los hijos, Berlín, el estado de Maine, los cambios del destino, la tragedia que de pronto asoma detrás de cada acto cotidiano.

¿Una historia que le haya enseñado algo?

'Tan poca vida', de Hanya Yanagihara. Me enseñó que el renacer es posible y el valor de la amistad hasta sus últimas consecuencias. La tragedia de un pasado de abusos cubre a Jude, el protagonista, con una sombra perenne, y sin embargo está lleno de luz propia. Todos lo ven menos él. Llevo a los cuatro amigos de la historia en el corazón.

¿Un título que relee?

'Siddhartha', de Hermann Hesse, un libro vivo y mutable. Es muchos libros en uno, tan cercano y tan enigmático. Me inspira ver cómo una persona acepta y se purifica a través del camino que le ha tocado, la rendición a la vida, que es algo que todos tendremos que pasar. Los obstáculos son la brújula que nos muestra el camino.

¿Un libro de poesía?

'Largo lamento', de Pedro Salinas, el amor que se ha ido para no volver, el querer atrapar el dolor con la elegancia de sus palabras. Respeta ese amor a destiempo, le rinde homenaje incluso desde la tristeza. Imagino a Salinas escribiendo este libro en el exilio, después de la Guerra Civil, solo, triste y olvidado. Me recuerda el valor de las ideas.

¿Una historia basada en la realidad?

'Charlotte', de David Foenkinos. La historia de una artista judía que murió asesinada en el Holocausto, con 26 años y embarazada.

¿Con qué libro comenzó a leer?

Con 'Platero y yo', de Juan Ramón Jiménez. Me arrancó las primeras lágrimas a los 10 años. Fui una lectora precoz, mis lecturas eran mis compañeras de infancia, más que las personas y que los juguetes. Y escribí mi primera poesía a los 10 años. Acababa de morir Elvis Presley y le dediqué unos versos en inglés que publicaron en la revista del colegio, un recuerdo feliz que me acompaña.