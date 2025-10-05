LAS RECOMENDACIONES DE ABRIL
Los libros de la semana: Elvira Navarro, Pedro Mairal y Anna Starobinets
El equipo del suplemento literario de Prensa Ibérica también recomienda esta semana la nueva novela de Daniel Saldaña París, 'Los nombres de mi padre', o el ensayo de Betina González 'La obligación de ser genial', entre otros títulos recién llegados a las librerías
María Soto
Los nuevos
Pedro Mairal
Ediciones Destino
21,90 €
Thiago, Pilar y Bruno transitan de la adolescencia a la adultez en un Buenos Aires que se presenta ante ellos como un laberinto que empiezan a descifrar. ¿Cómo crecer cuando los adultos parecen enemigos? ¿Cómo enfrentarse a la exigencia de ser algo que no se eligió? El regreso de Pedro Mairal a la novela tras 'La uruguaya' es una historia sobre el desamparo y el abismo que se abre al dejar atrás la infancia.
La sangre está cayendo al patio
Elvira Navarro
Random House
18,90 €
Los nueve relatos de 'La sangre está cayendo al patio' están protagonizados por hombres y mujeres abandonados a los acontecimientos. El suyo es un mundo de empleos precarios, pueblos en mitad de la nada, urbanizaciones vacías y ciudades que no son más que bloques de cemento cuyos contornos Elvira Navarro distorsiona hasta dotar a lo real de una consistencia extraña, al borde mismo de la pesadilla.
El Vado de los Zorros
Anna Starobinets
Editorial Impedimenta
34,95 €
Tras 'Tienes que mirar' y 'La glándula de Ícaro', Anna Starobinets publica 'El Vado de los Zorros', una novela deslumbrante y ambiciosa. Un sobrecogedor viaje al corazón de las tinieblas, una epopeya hechizante que marca un hito en la narrativa contemporánea. Un periplo visual e imaginativo donde cada personaje encontrará aquello que merece: algunos el amor y otros la muerte.
Los nombres de mi padre
Daniel Saldaña París
Anagrama
18,90 €
¿Podemos entender realmente a quienes nos precedieron? ¿Cuánto de ellos perdura en nosotros? Indagar en los orígenes es un acto radical de supervivencia. Daniel Saldaña París regresa con 'Los nombres de mi padre', una novela sobre una búsqueda desesperada, pero también luminosa, que deja la certeza de que reconstruir lo perdido no significa volver atrás, sino dar un paso firme adelante.
La obligación de ser genial
Betina González
Círculo de Tiza
22 €
Betina González, primera mujer que recibió el Premio Tusquets de novela en 2012, analiza en 'La obligación de ser genial' su propia experiencia en sus inicios como escritora. Siguiendo la estela de Virginia Woolf, González lucha contra la descalificación que soportaron algunas autoras de distintas épocas por mantener la emoción que siempre acompaña al proceso de la creación.
Rosita
Pep Pietro
Columna
20,90 €
"Una declaración de amor a la memoria y a las mujeres que nos salvan". Así describe el autor gerundense Pep Pietro 'Rosita', la novela que le ha valido el Premi Prudenci Bertrana. Ambientada en los 80, en ella acompaña a Josep Maria, un niño que crece viendo cintas de videoclub, rodeado de monstruos reales en su propia casa –un padre violento–, pero también de brujas buenas –su abuela, una mujer con un amor incondicional–.
Els herois de Vandellòs I
Manel Riu
Saldonar
20 €
19 de octubre de 1989, 21.39 horas. Catalunya roza la catástrofe: un fallo en una turbina de Vandellòs I causa un incendio que afecta al sistema de refrigeración del reactor y al ordenador de control. Oficialmente, solo fue un incidente, pero 35 años después todavía persisten incógnitas que esta investigación periodística –con medio centenar de testimonios y documentos inéditos– pretende esclarecer.
