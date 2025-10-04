PERFIL
Matías Gotelli, mirada de un solista
Con su primera novela, 'Alimento para puma', este filósofo, bajista, vocalista y letrista de rock ha ganado el Premio Diana Zaforteza
El momento en que uno se da cuenta para siempre de quién es, a eso se reduce el destino. El momento consiste en un encuentro. Así, parafraseando a Borges, entiende Matías Gotelli la identidad, asunto que recorre esta su primera novela que ha ganado el Premio Diana Zaforteza. La mirada, segundo asunto, la pone un puma, que además le da el título: 'Alimento para puma', que pronto publicará Galaxia Gutenberg.
"Siento que hay un grado de verdad muy profundo en la mirada. Como decía Tony Montana: 'The eyes, chico. They never lie'". Y ¿quién está detrás de los ojos de este perfecto desconocido, filósofo, bajista, vocalista y letrista de rock antes andino, ahora 'indie' y solista (Buenos Aires, 1989)? Dice no tener la respuesta, o no saber si la tiene, y que por eso se ha dedicado siempre a hacer canciones y a escribir.
¿Será acaso el mismísimo puma que todo lo ve sin ser visto, la Pampa adelante? "Soy el sexto hermano de siete. Mi lugar en la familia fue más de repliegue y de estar viendo todo un poco desde afuera. Soy también el puma por el amor que siempre tuve a estar solo".
Deseo de soledad
Por deseo de soledad (y también de encontrarse a un puma), Gotelli dejó su barrio bien bonaerense, "sí, soy un bicho bien de ciudad", abandonó el trabajo y con su novia emprendió camino a una casita ("un puestito en realidad") que su familia tenía allá donde el conurbano capitalino va haciéndose paisaje rural. Distrito de Ezeiza, que le dio nombre a su primer álbum como solista (MATO se hace llamar).
Sí me pesa mucho la mirada del otro, ya sea la real o la que yo me fabrico
Allá encontró a un personaje, Miguel, cierto remedo de sí mismo, que va en busca de su padre y en su lugar encuentra un escenario encarnizado donde la gente mata a los perros, los perros comen ovejas, los vecinos se apropian de tu casa, tiroteos por doquier y la poli que permite toda violencia. Un lugar rampante o creciente, desabrido y altamente alcoholizado. El padre ha desaparecido y lo que quiere Miguel/Matías es que le ocurra algo irreversible que le cambie, "algo zarpado". El lenguaje, un protagonista más, junto a la luz oscura, el frío, la vieja y destartalada cámper con nombre propio (la chata) y ese paisaje desolador.
Le salió bonito el libro y lo envió a un premio joven a miles de kilómetros, y lo ganó, entre 268 manuscritos. ¿Y eso? "Fue lo más parecido a algo místico que me tocó vivir, como cuando me largué a escribir la novela: me manejé más por intuiciones que por lo racional". Dijo Ignacio Martínez de Pisón, en un jurado de alto ringo rango, que "estamos ante el descubrimiento de un gran escritor". Y él ¿lo sabía? "Desde que tengo memoria, el lenguaje y la palabra ocuparon un lugar central en mi vida. La escritura apareció casi a la par de mis primeras lecturas, a eso de los 10 años […]. Considero mi vida como material de trabajo para escribir", como arcilla.
Mirar y sentirse mirado, dos pulsiones en una. Lo primero dice que le viene del cine: "La idea de cómo quiero habitar el mundo la forjé mirando películas". Lo segundo, supone él que deriva de cierto egocentrismo. "No llego como Miguel al extremo de creer que hay alguien siempre apuntándome, pero sí me pesa mucho la mirada del otro, ya sea la real o la que yo me fabrico". Suele pasar, es la mirada de un solista.
Alimento para puma
Matías Gotelli
Galaxia Gutenberg
216 páginas. 19 euros
A la venta el 22 de octubre
