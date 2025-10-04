David Trueba desde el feto

El cineasta y escritor David Trueba. / Andreu Esteban

Imagino que a todos nos ha ocurrido en alguna ocasión agarrar un libro y no poder soltarlo. Comenzar su lectura y permitir que se convirtiera en lo más importante, más que hacer la comida, acudir al baño, contestar a tu hijo en una llamada por teléfono (bien, eso no), más que contestar la llamada de tu mejor amigo o ver los informativos de la tele a los que soy adicto.

A partir de ese momento todo es un dejarse llevar zambullido en la historia que se relata. Es lo que me pasó, y no es habitual, con el librito publicado por Anagrama en su colección 'Nuevos Cuadernos' del director de cine y escritor David Trueba, 'Mi 69'.

Como muchos saben este Trueba es el pequeño de ocho hermanos. El libro comienza durante la supuesta madrugada de su concisión, la del 1 de enero del 69. Mi lectura es la de un hijo único. Puede que ese sea el motivo de mi atracción literaria desde el primer momento. Lo cierto es que la descripción que hace el escritor de esa parte de su vida, donde existe pero no tanto, es un torbellino rápido de imágenes y situaciones que no te permiten abandonarlo.

Su estructura también es interesante. Contar las cosas de un año, 1969, donde él existía sin estar. Por lo tanto, como describe al principio, es “un libro físicamente imposible” porque explica aquello que le construyó como persona pero sin haberlo vivido, aunque fuera el protagonista. Cierto es que, en realidad, es una excusa.

La narración se acerca a sus padres, sus abuelos y sus hermanos, pero la originalidad es que lo hace desde el feto que fue y que concluyó en el escritor y director de cine que es ahora. Es fascinante extraer cómo se construye una vida con un listado amplio de hermanos, donde el mayor se lleva 18 años con el pequeño. A este hijo único que escribe le explota la cabeza sin saber si debe tener envidia o todo lo contrario.