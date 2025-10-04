'Alchemised' de SenLinYu, la nueva obsesión oscura de los fans de 'Harry Potter'

"En 2026 veremos muchos Dramione", vaticinaba Elena Ramírez, directora de Ficción Internacional del Grupo Planeta, en la última edición de Forum Edita. Y la predicción empezó a cumplirse con títulos como 'Rose in Chains' de Julie Soto o 'La Academia 2. Aurora' de Nerea Llanes (Crossbooks). A esa lista se le suma ahora la gran novedad que promete convertirse en la próxima obsesión de los lectores de fantasía oscura: 'Alchemised' (Montena) de SenLinYu.

El fenómeno Dramione -los romances imaginados entre Draco Malfoy y Hermione Granger- saltó de las comunidades fan a un público mucho más amplio hace un par de años, impulsado sobre todo por TikTok. Y entre las ficciones más triunfadoras estuvo 'Manacled', una demoledora historia fantástica y oscura escrita por SenLinYu. La novela, también con sus guiños a 'El cuento de la criada' de Margaret Atwood, se publicó en varias entregas entre 2018 y 2019 en una plataforma de 'fanfictions' (escrita por los fans) llamada Archive of Our Own (AO3). Y, tras el éxito abrumador, la autora consiguió pasar la historia de la web al papel.

SenLinYu creció en el noroeste del Pacífico y estudió Artes liberales y cultura clásicas. Esa pasión por las artes se trasladó también a la escritura, y empezó a escribir en la aplicación de notas de su teléfono móvil en los ratos que tenía. 'Alchemised' es su debut de 'dark fantasy', y ha conseguido reclutar a un séquito de fans en todo el mundo que la reconocen por haber escrito uno de las mejores historias 'Dramione' con ese toque oscuro que tanto la caracteriza.

De 'Manacled' a 'Alchemised'

'Manacled' era un romance oscuro entre Hermione, mejor amiga de Harry Potter, y Draco, el Slytherin moralmente gris. En el universo alternativo, Voldemort mató a Harry y los mortífagos acabaron con la Orden del Fénix en la batalla de Howards. Y, tras luchar en la guerra como sanadora en el bando perdedor, Hermione es encarcelada duratne 16 meses y despojada de su magia con lagunas sobre su vida. Tras la guerra, las brujas se ven obligadas a convertirse en las sustitutas de los magos oscuros para repoblar la población mágica y ella es enviada a la mansión Malfoy como castigo. Pero, cuanto más tiempo van pasando juntos Hermione y Draco, la joven descubre que sus recuerdos reprimidos esconden verdades sobre su relación con Draco y su impacto en la guerra.

Con el acuerdo editorial, el 'fanfiction' tuvo que pasar por unos filtros primero. Y SenLinYu decidió reescribirla de cero, creando personajes propios sin usar los de la saga de J.K. Rowling e ideando una trama algo más independiente. Como resultado nació 'Alchemised', una reimaginación que mantiene la esencia y la atmósfera oscura adictiva del original, pero que se emancipa del universo 'Harry Potter' para presentarse como una novela completamente nueva.

"Aprovechar esta oportunidad para reimaginarlo me pareció una forma de dejar la versión original al fandom para que pudieran conservarla, pero que yo pudiera recuperar el resto de la historia y reelaborarla de una manera que volviera a ser mía", reveló la autora en una entrevista con el medio estadounidense Today. Sin embargo, en 2025, 'Manacled' fue eliminado de Ao3 antes del lanzamiento editorial.

En 'Alchemised', Helena Marino es una alquimista y curandero que luchó en la Resistencia antes de ser capturada por los nigromantes cuando derrotaron a los rebeldes. Como no recuerda los meses previos a su encarcelamiento, la envían ante Kaine con la esperanza de que descubra cualquier sospecha que asome en su mente. Pero ella no es la única que esconde secretos.

Fantasía oscura

Saliendo un poco de la tendencia más reciente del mundo del 'young adult', 'Alchemised' no es un 'romantasy' (romance con fantasía), sino que se trata de una fantasía mucho más oscura y con un romance muy lento que no acaba de ser el centro de la novela. En ella, los elementos mágicos inspirados en 'Harry Potter' han sido cambiados por la nigromancia y la alquimia y las referencias a 'El cuento de la criada' han sido reducidas, pese a que el trasfondo de la novela sigue siendo igual de duro.

"Al estar ambientado en un mundo devastado por la guerra y el conflicto, la violencia física y psicológica están muy presentes. Pero también encontramos espacios de resistencia, humanidad y esperanza", explica Gemma Vilaginés, editora de la edición en castellano que se publica bajo el sello de Montena. Y es precisamente por esta complejidad del mundo que se presenta como 'dark fantasy'. Ya que es una novela "trasciende de todos los géneros" y que cuenta con una "profundidad emocional y oscuridad narrativa que hace que se diferencie de otras novelas con las que se está comparando", asegura la editora.

La novela ya contaba con su público español que esperaba con ansias el lanzamiento de la edición en castellano, que salió apenas 7 días después de la original. "Queríamos que el libro estuviera disponible en nuestros mercados lo antes posible sin que se viera perjudicada ninguna parte del proceso. Y lo hemos conseguido", explica Vilaginés, quien recalca que han vivido el proceso con una mezcla de ilusión, responsabilidad y un poco de presión.