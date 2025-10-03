Antonio Andrade: "Me gusta Paulo Coelho porque, como él, he perseguido sueños en contra de todos"

¿Algunos títulos de su estantería?

'Últimos días en Berlín', de Paloma Sánchez-Garnica; 'El alquimista', de Paulo Coelho; 'Todo va a mejorar', de Almudena Grandes o 'Las penas del joven Werther', de Johann Wolfgang von Goethe, son algunos.

'El alquimista', ¿qué le aportó?

Desde pequeño he tenido sueños que parecían inalcanzables, y siempre los he perseguido en contra de todos los obstáculos que encontraba en el camino. Al final, como sucede en el libro, he conseguido lo imposible por mi tesón, y sé que contagio a personas que están a mi alrededor y que me han ayudado incondicionalmente.

¿Por qué cree que Coelho es el autor más traducido?

Por el respeto con que expone y describe sus personajes. Hasta los más negativos tienen una cierta dignidad y eso provoca que nos podamos reflejar en ellos, ya que todos, en algún momento, tenemos algún pensamiento, un sentimiento o un comportamiento negativo, todos.

Todo irá mejor. ¿Acierta Almudena Grandes?

Estamos en el futuro, en la ciencia ficción. El problema es que no nos atrevemos a aceptarlo y eso es lo que anuncia la escritora en su libro. Una obra maestra profética. Hay países que controlan a su gente el acceso a internet y la mentira se ha convertido en un arma política cada vez más aceptada. También queda claro que la felicidad ni es obligatoria ni universal para todos.

¿Qué o quién le llevó a sus primeras lecturas?

Mi padre no pudo ir al colegio. Aprendió a leer, a escribir y las cuatro reglas matemáticas en un año, con un profesor que iba al campo mientras él guardaba el ganado. Y a partir de ahí leyó cientos de libros y aprendió alemán. Para mí es un héroe y él me llevó a leer, y también un profesor en el Instituto Alemán que nos inculcaba que teníamos que leer para tener criterio.

¿Qué está leyendo ahora?

'El capital', de Karl Marx. Crecí en la República Federal Alemana y viví el miedo de Occidente al comunismo soviético. El capitalismo no tensaba la cuerda por temor a que su gente se inclinara por el comunismo. Me interesa saber si Marx tuvo en cuenta la condición humana como factor inestable para un sistema político o económico.