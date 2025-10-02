Ramificaciones

En el estupendo ensayo 'Sigo sin saber de ti', continuación o cara B del no menos estupendo '¿Hay alguien ahí? Apuntes sobre vivir para leer y leer para vivir' –en Chai y con traducción de Damián Tullio–, Peter Orner cita a Bernadette Mayer (1945-2022), poeta vinculada con la Escuela poética de Nueva York, autora de un poema épico sobre su rutina diaria, 'Midwinter day', y con inclinaciones a caer en la zona sucia, es decir, a mezclar su escritura con artistas, jugar con otros lenguajes, etcétera.

Además de ese poema que cubre un día de su rutina diaria (escribe Orner: "No tengo ninguna prueba, pero estoy seguro de que Mayer escribía con una mano y con la otra sostenía el libro infantil de Bready Bear. Estoy seguro de que el cuaderno estaba abierto en la cocina mientras tiraba los espaguetis al agua hirviendo. Que mientras el agua se escurría escribió dos o tres líneas. O mientras cortaba verduras. O mientras disfrutaba un polvo breve justo después de que las niñas finalmente se durmieran"), me da curiosidad 'Memory', proyecto iniciado en 1971 y publicado como libro en 1976, con fotos y texto (atención editoriales especializadas, aquí hay una joya).

Veo también un precioso libro, de portada azul en aguas, que reúne las cartas de Bernadette Mayer y su hermana, Rosemary, artista. Pero el que está traducido al castellano –por Carlos Bueno Vera, que escribe además una nota iluminadora y entusiasta– es 'Trabajos y días' (Greylock, 2023), título que Mayer toma prestado de Hesíodo.

El libro, que lleva el subtítulo de 'Diario de primavera', a veces contiene la fecha de las entradas y a veces, no. Dice Bueno Vera que la tradición "oralizante en Mayer choca con una complejidad sintáctica […] en la que propone también giros sintácticos y paratácticos que desembocan en juegos verbales, suntuosos y sonoros, llenos de significación".

Impresiona el poema 'Sermón del alma', que da unas ganas terribles de ponerse a leerlo en voz alta, no solo para gritarlo, sino porque da la sensación de que hay algo de su música y de su naturaleza que exige oírlo. Más que un poema, es una provocación: "No hay que descartar que sea un pez o haya sido uno / Recuerdo pensar que Aristóteles era un gilipollas / Como en un jardín oscuro, demencial / No sabía entonces si debía ponerme zapatos o ir sin ellos".

Tengo un archivo en mi ordenador de 10 folios que contiene consignas para ejercicios de escritura inventados y practicados por Mayer. Están en inglés, y propone juegos de palabras, experimentos formales, en fin, retorcimientos del lenguaje y de la escritura de lo más variado. Siempre tengo el impulso de seleccionar algunos y ponerme a jugar con los niños. Pero luego me distraigo. En un texto sobre sus influencias, Mayer dice: "Todo lo que leo me influye". Se gana toda mi simpatía cuando habla de los Stein: Gertrude, Albert y Wittgenstein.

La entrada/poema del 26 de abril de 'Trabajos y días' dice: "Estoy leyendo de Margaret Atwood el libro titulado 'El asesino ciego, Blind assassin', porque estaba buscando la frase 'asesina rubia, blonde assassin', del poema de Emily Dickinson en el que es una abeja y me topé con el libro en la biblioteca". Y de pronto me parece que no hay una definición mejor de la cultura o de lo que es leer, o de la conversación global, o de cómo los libros conversan entre sí, a través de ramificaciones que no siempre vemos aunque podemos intuir y seguir, a veces un poco inconscientemente, como dar un paseo por el bosque confiando en que sabremos volver a casa.