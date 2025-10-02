'Miguel Milá. Diseñador (pre)industrial': todo empezó con una caja de herramientas

Todo empezó con una caja de herramientas. Un regalo de la madre de Miguel Milá a sus hijos, cuando estos apenas aprendían a ser niños en la Barcelona de la postguerra. Milá (Barcelona, 1931-Bilbao, 2024) fue uno de los grandes diseñadores industriales de España, y el libro 'Miguel Milá. Diseñador (pre)industrial' hace justicia a su talento y figura. Publicado con motivo de la exposición retrospectiva vista en Madrid y Barcelona este año, recorre su vida y diseños, ambos indisociables, con una calidad de prosa, forma y gráfica que bien podría asociarse a uno de sus objetos.

Plagado de fotos de época y croquis de producto, nos muestra su evolución como hombre y diseñador, desde que era un joven de nariz afilada y calvicie incipiente que no podía intuir que acabaría marcando el estilo de la modernidad. Su muerte puso fin a 70 años de carrera, al tiempo que nos permite elevar la mirada y hacer balance de lo que una persona de a pie puede llegar a ser y aportar a la sociedad.

Milá dio forma al diseño industrial español en un momento clave en que el progreso y la modernidad debían reconstruir una Europa desolada por la Segunda Guerra Mundial y una España dominada por el fascismo. Nacido en el seno de una familia barcelonesa acomodada, empezó los estudios de arquitectura y fue discípulo del célebre José Antonio Coderch, pero estaba destinado a dar forma, de otra manera, a nuestra manera de habitar el mundo.

Sus diseños dibujaron la forma de vida de la burguesía progresista de los 60 y 70 y ayudaron a los españoles a superar lo gris de la dictadura

En sus primeros años como diseñador, la escasez de medios dio a sus diseños la grandeza de lo indispensable, a lo que añadió pizcas de racionalismo y pulcritud. La discreción fue una de sus máximas: "Una lámpara está mucho más tiempo apagada que encendida. Y cuando está apagada, lo mínimo que puede hacer es no molestar". Eso es lo que pasa con su inconfundible TMM en todas sus versiones: su simplicidad y armonía la esconden o la muestran, según la necesidad.

Función y elegancia

Lo efímero de la vida de Milá no puede aplicarse a los objetos que diseñó: piezas que aúnan función y elegancia espartana, que siguen en el mercado 60 años después de haber sido pensadas. Objetos que, como dijo su buen amigo y gran referente del diseño André Ricard, "tienen un no sé qué entre elegante y evidente". Artefactos que dibujaron la forma de vida de la burguesía progresista de la Barcelona, el Puigcerdà o el Cadaqués de los 60 y 70, que ayudaron a los españoles a superar lo gris de la dictadura y que resisten al paso de la historia.

Objetos que siguen acompañando ciclos vitales gracias a su equilibrada relación entre clasicismo y modernidad. Hoy seguimos disfrutando de los diseños de Milá de la forma más democrática posible: en el espacio público. Su banco neorromántico sigue en los parques y avenidas de las principales ciudades de España, Europa y América, al tiempo que pervive como el manifiesto que dio lugar a su gestación. Bancos que no son solo superficies donde sentarse, sino elementos de comunicación imprescindibles en unas ciudades que sufren la paradoja de ser cada vez más pobladas y, al tiempo, más impersonales. Como él decía, "cuando te sientas en un banco, te obligas a decir 'buenos días'".

Miguel Milá defendió la artesanía y el trabajo manual, preindustrial, como base de un diseño enfocado a las personas. Nunca renunció a su caja de herramientas, que sirvió para algo más trascendente que la creación de icónicos objetos funcionales.