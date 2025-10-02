LIBRERÍAS
Matadero Uno: el placer de la literatura en directo
Esta librería llevaba más de un siglo habitando Oviedo en uno de los soportales más míticos de la ciudad, y en 2023 renació
Carmela García Prieto
Érase una vez, en uno de los soportales más míticos de Oviedo, una librería que llevaba más de un siglo habitando la ciudad y que renació en 2023 como Matadero Uno. Una mezcla perfecta entre herencia y novedad, llena de luz, donde los dos pisos de estanterías exhiben todos los libros nada más entrar. En el rellano de la escalera, descansa el rincón de cómic y novela gráfica y, arriba, la sala de exposiciones y el sofá rojo dispuesto a acoger conversaciones y lecturas.
Sus libreros –cuatro apasionados de los libros– han devuelto a la ciudad un lugar que es a la vez memoria y futuro, que ha recuperado el placer de la literatura en directo y en el que cada actividad, desde los clubs de lectura hasta las presentaciones y los vermuts, confirma esa vocación de encuentro. Mejor que érase una vez, esta librería se cuenta en futuro: así fue y será.
Matadero Uno
Plaza del Riego, 1
33003
Oviedo
- Iván Rojo, primer expulsado de 'OT 2025', tras la polémica: 'Si ha habido alguna manera de expresarme que haya podido herir a alguien, me disculpo
- Lluvia de críticas a 'Bestial', el nuevo programa de Bibiana Ballbè en TV3
- El comité de empresa de TV3 denuncia 'censura' por un documental de 'Sense ficció
- Dwayne Johnson: “Tengo buen aspecto, pero por dentro sufro mucho”
- Estopa ilumina el clímax de la Mercè con su piromusical de rumba y heavy metal y el estreno de ‘Camila’, que “sempre anava loca”
- Rosa Romà se pronuncia sobre la polémica de 'Bestial': 'A veces acertamos con los contenidos audiovisuales y otras veces no
- Las 10 series que no te puedes perder este octubre
- Todas las canciones que han sonado en el Piromusical de la Mercè: la 'playlist' elegida por Estopa