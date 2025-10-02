Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Matadero Uno: el placer de la literatura en directo

Esta librería llevaba más de un siglo habitando Oviedo en uno de los soportales más míticos de la ciudad, y en 2023 renació

Interior de la librería Matadero Uno, en Oviedo.

Interior de la librería Matadero Uno, en Oviedo. / EP

Carmela García Prieto

Érase una vez, en uno de los soportales más míticos de Oviedo, una librería que llevaba más de un siglo habitando la ciudad y que renació en 2023 como Matadero Uno. Una mezcla perfecta entre herencia y novedad, llena de luz, donde los dos pisos de estanterías exhiben todos los libros nada más entrar. En el rellano de la escalera, descansa el rincón de cómic y novela gráfica y, arriba, la sala de exposiciones y el sofá rojo dispuesto a acoger conversaciones y lecturas.

Sus libreros –cuatro apasionados de los libros– han devuelto a la ciudad un lugar que es a la vez memoria y futuro, que ha recuperado el placer de la literatura en directo y en el que cada actividad, desde los clubs de lectura hasta las presentaciones y los vermuts, confirma esa vocación de encuentro. Mejor que érase una vez, esta librería se cuenta en futuro: así fue y será.

Matadero Uno

Plaza del Riego, 1

33003

Oviedo

