Las 10 mejores novelas 'young adult' para leer en octubre
Las novedades literarias románticas, góticas, y fantásticas más esperadas de este mes
Octubre llega cargado de novedades irresistibles para quienes disfrutan del 'young adult'. Historias de romance como el retorno de Tamara Molina, fantasía electrizante como 'Promesas y ruinas', misterio y segundas oportunidades como 'Releasing 10' o incluso novelas con contenido subido de tono como 'Boss' son las que prometen acompañar precisamente las tardes más frías y las noches más largas que llegan.
En este listado están las novedades de este mes más esperadas para el público 'young adult':
1. 'Promesas y ruinas'
Autora: Helen Scheuerer
Editorial: RBA Lit
Páginas: 546
Precio: 22,70 euros
Fecha de publicación: 1 de octubre de 2025
En la segunda entrega de 'Sangre y acero', fenómeno 'romantasy' de Helen Scheuerer, volvemos al mundo mágico de 'Promesas y ruinas'. En él, Althea Zoltaire ya ha superado su iniciación pero los mediorreinos se enfrentan ahora a un mal mayor que amenaza con devorarlos. Ella aún tiene que prepararse para ser una auténtica guerrera y, a su lado, Wilder Hawthorne no parará hasta prepararla para la batalla, aunque eso la quiebre un poco. Convertido en su mentor, él puede ver cómo su propia magia responde a una especie de llamado, la siente en la sangre y le consume como un fuego salvaje. Y ese deseo es el que amenaza con destruirles pero que, a la vez, los salva a ambos.
2. 'La esposa temporal'
Autora: Catharina Maura
Editorial: Matchstories (Esencia)
Páginas: 19,90 euros
Precio: 416
Fecha de publicación: 1 de octubre
Para los amantes de un buen romance imposible, tenemos 'La esposa temporal'. En la novela de Catharina Maura, Valentina es la asistente de Luca Windsor, un millonario jefe que cree que puede tenerlo todo pero que renuncia de forma inesperada al su trabajo. Poco después, la familia del magnate lo obliga a comprometerse con una mujer a la que no ama, por lo que Luca encuentra la solución en su mano derecha, casarse en secreto con Valentina para evitar la boda. Pero le impone ciertas reglas, entre ellas no enamorarse, mantener el matrimonio en secreto y compartir la cama cada noche. ¿Matrimonio de conveniencia? ¿O algo más? El tiempo lo dirá.
3. 'Releasing 10'
Autora: Chloe Walsh
Editorial: Montena
Páginas: 784
Precio: 21,95 euros
Fecha de publicación: 1 de octubre
Vuelve la serie romántica con un punto traumático que tanto ama la comunidad literaria 'young adult'. En la nueva entrega de 'Los Chicos de Tommen', Chloe Walsh nos explica la historia entre Lizzie Young y Hugh Biggs. Ella siempre ha sentido que era demasiado: un diagnóstico de bipolaridad a una edad temprana, el sentimiento de no encajar ni con su familia ni con sus amigos... Pero siempre con un sentimiento de querer que la acepten y la entiendan. Todo parece cambiar cuando conoce a un chico atento en el autobús del instituto, un joven que tiene la madurez y la sabiduría de alguien mucho más mayor. Quiere serlo todo para ella y ayudarla a sobrellevar su carga, y ella quiere exactamente lo mismo. Su vínculo parece, de primeras, inquebrantable, pero a veces el amor se puede ver afectado por fuerzas que escapan a su control.
4. 'Boss'
Autora: Eva Muñoz
Editorial: Montena
Páginas: 928
Precio: 22,95 euros
Fecha de publicación: 2 de octubre
En esta novela más 'adult' que 'young', apta para mayores de 21 años, Eva Muñoz aterriza en España con una historia muy oscura y con una norma muy clara: está prohibido enamorarse de la presa. En el despiadado mundo de la mafia rusa, donde ninguna ofensa queda impune, Emma James se convierte en el nuevo objetivo del temido Boss, Ilenko Romanov, y de su heredero Vladímir, tras el asesinato de su hermana. Marcada como presa en un juego escrito con sangre, Emma tendrá que enfrentarse a un ejecutor implacable que gobierna las sombras con la misma frialdad con la que mata. Sin armas ni aliados, solo con su mirada hipnótica y una determinación feroz, luchará por sobrevivir en una historia donde depredador y presa se entrelazan entre la oscuridad, los deseos prohibidos y los secretos más peligrosos.
5. 'Latidos'
Autora: Eva Mayro
Editorial: Montena
Páginas: 420
Precio: 20,95 euros
Fecha de publicación: 2 de octubre
Del 'dark romance' de 'Boss' pasamos al romance gótico ideal de este otoño. En 'Latidos', Vega escapa de una vida marcada por los abusos de su madre para empezar de cero en Ashmoor, un pueblo donde por fin cree tener el control de su destino. Pero su paz se ve amenazada por la presencia de Jess, un desconocido enigmático cuya mirada oscura la persigue y cuyo deseo por ella desafía todas sus promesas. Mientras él lucha contra unos instintos que lo consumen y un juramento que le prohíbe tocarla, ambos quedan atrapados en una atracción peligrosa que puede arrastrarlos más allá de sus propios límites.
6. 'A la deriva contigo'
Autora: Beth O'Leary
Editorial: SUMA
Páginas: 400
Precio: 21,90 euros
Fecha de publicación: 2 de octubre
La autora superventas de 'Piso para dos' vuelve con 'A la deriva contigo', una novela romántica que no tiene espacio para la indiferencia. En ella, Lexi solo buscaba una noche loca y sin compromisos; Zeke, en cambio, ansiaba encontrar el amor. Lo que comienza como un encuentro fugaz en un pub acaba llevándolos al puerto, a besos robados y a una casa flotante. Pero lo que debía ser una aventura de una sola noche se transforma en un desafío inesperado cuando la corriente los arrastra mar adentro. Con las provisiones agotándose y el mar cada vez más bravo, ambos descubrirán que lo que está en juego no es solo su supervivencia, sino también sus corazones.
7. 'Un amor de diciembre'
Autora: Lauren Asher
Editorial: Ediciones Martínez Roca
Páginas: 384
Precio: 18,90 euros
Fecha de publicación: 15 de octubre de 2025
Adelantarse a Mariah Carey es prácticamente imposible, pero Lauren Asher llega este octubre para intentarlo con un romance a fuego lento. En 'Un amor de diciembre', la autora propone una lectura de adviento con un capítulo al día hasta el desenlace. Catalina debe ser dama de honor en la boda de su hermana, que además se casa con su ex, lo que ya es un reto suficiente. Lo que no esperaba era tener que lidiar con Luke Darling, el padrino y mejor amigo de su ex, cuyo encanto empieza a poner en jaque todas sus defensas. Para Luke, en cambio, Catalina se convierte en un deseo imposible de ignorar, aunque ella solo vaya a quedarse en Lake Wisteria durante unos días. Entre chispas, pullas y la magia navideña, ambos descubrirán que quizá el milagro más inesperado de la temporada sea atreverse a enamorarse.
8. 'Fearful'
Autora: Lauren Roberts
Editorial: Alfaguara
Páginas: 336
Precio: 22,95 euros
Fecha de publicación: 16 de octubre de 2025
El cierre de la trilogía fantástica de 'Powerless' ha llegado. En esta intrahistoria, alternable con la última novela de Lauren Roberts, nos encontramos con la historia vista desde el punto de vista de Kitt Azer y Mara. Ella regresa a Ilya atraída por una decisión trascendental del rey y por el enigma que encierra al nuevo rey, cuya mente se convierte en un reto irresistible para la propia Muerte. Mientras lo acompaña en El Mors y presencia la vida palpitante del castillo, Mara descubre que existen fuerzas más poderosas que la oscuridad, como el amor. Sin embargo, las pasiones, la venganza y la ambición pronto se entrelazan, recordándoles a todos que no hay destino del que escapar: vivir, gobernar, amar… y, tarde o temprano, morir.
9. 'Cuando te atrevas a sentir'
Autora: Tamara Molina
Editorial: Contraluz
Páginas: 536
Precio: 18,95 euros
Fecha de publicación: 16 de octubre de 2025
Un nuevo romance de Tamara Molina siempre es una buena noticia. Y en 'Cuando te atrevas a sentir', la autora española nos traslada a la vida de Naila, una joven que se siente perdida, convencida de que no es buena en nada y de que su vida carece de rumbo. Bruno, en cambio, lo ha conseguido todo según el plan, pero descubrir que su meta no lo llena lo enfrenta a un vacío igual de doloroso. Cuando sus caminos se cruzan, ambos deberán derribar las máscaras con las que se han protegido y atreverse a mostrar sus fragilidades. En medio de sueños marchitos y miedos compartidos, descubrirán que quizá el amor sea el único refugio capaz de dar sentido a lo que parecía estar condenado al fracaso.
10. 'El canto de los ahogados'
Autora: Kalie Cassidy
Editorial: Faeris
Páginas: 416
Precio: 19,50 euros
Fecha de publicación: 16 de octubre de 2025
En la evocadora historia de fantasía oscura de 'El canto de los ahogados', una sirena que oculta su poder y un rey que se debe a su reino forjan un vínculo de sangre para evitar un mal mayor. Imogen Nel ha pasado su vida escondiendo lo que es: una sirena temida por un reino que considera monstruos a los de su especie y cazada sin descanso por un capitán despiadado. Pero cuando un rey extranjero descubre su secreto y ve en ella la clave para derrotar a un mal aún mayor, su mundo se derrumba. Obligados a sellar un vínculo de sangre y a huir juntos a través de mares infestados de criaturas no muertas, Imogen y el rey se enfrentarán a la delgada línea entre el deber y el deseo. Y mientras su poder amenaza con desbordarla, Imogen comprende que la única forma de vencer al monstruo que la persigue es aceptar lo que siempre temió: convertirse en uno de ellos.
