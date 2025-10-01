‘Radio Benjamin’, de Walter Benjamin, ilustrado por Judy Kaufmann: iconos

Hacia 1930, Walter Benjamin (Berlín, 1892-Portbou, 1940) andaba fascinado con un juguete nuevo: la radio. De su consideración como un artefacto formidable para la pedagogía (y, ay, la propaganda) surge la idea de escribir una serie de discursos dirigidos "a los más pequeños". Los discursos recogidos en 'Radio Benjamin' adoptan una forma fluida, pero para nada extraña, a medio camino entre la crónica y el relato, son informativos y sugestivos, y tienen siempre un tono de sobresalto y aventura, como si estuviesen pensados para ser leídos junto al fuego, en una noche oscura: brujas, terremotos, bandoleros… Cepos de emoción para fascinar a las emociones juveniles.

Benjamin rebaja las complicaciones sintácticas, atenúa sus facultades proféticas, y renuncia por completo a las exquisiteces eruditas... Pero ni por un momento adecua los temas a una visión adánica de la infancia, ni trata de escoger temas propicios ni precipita los relatos a una moraleja que los resuma (¡y cuantas veces, ay, la 'enseñanza' de un discurso no es más que una coartada contra los argumentos): trata a los "más pequeños" como una especie menos adiestrada de adultos y que merece respeto.

En definitiva, escribe los relatos para "los más pequeños", que "los más pequeños" hubiesen aceptado leer. Los textos tienen también interés desde luego para los adultos, en primer lugar porque resulta interesante 'escuchar' a Benjamin en un tono más amable, didáctico: desplegando esos encantos del "contador de historias" a los que dedicó tantas páginas inspiradas; y en segundo lugar, porque se las arregla para filtrar reflexiones siempre sugestivas sobre cuestiones morales (que muy a su estilo encontramos siempre imbricadas con la política y las dinámicas sociales), como el mal, la delincuencia, la represión o la catástrofe.

Las imágenes de un universo filosófico

Pero esta reseña quedaría truncada de no mencionar a Judy Kaufmann, que no solo ha seleccionado los textos e impulsado la edición, sino que se ha animado a ilustrarlo. ¿Se puede "traducir a imágenes" un universo filosófico? Serguéi Einstein estaba convencido de que se podía hacer una película con las obras de Karl Marx, y Kaufmann demuestra que es posible 'dibujar' el pensamiento que contienen estos relatos radiofónicos. Sus ilustraciones son muy variadas, pero destaca la tendencia hacia lo icónico, a menudo mediante siluetas en negro y casi siempre apoyado por una trama, con la voluntad de presentar imágenes 'planas' como condensaciones de ideas, de manera parecida a como en la carretera la silueta de un ciervo nos advierte de su presencia.

Pero quizá aún más relevante que estos 'iconos' tomados de manera individual sea su manera de vincularlos en ilustraciones de una página o dobles, donde la disposición sobre el papel, su silueta, define su forma. Así tenemos agrupaciones que recuerdan a las teselas de un mosaico, otras a extrañas construcciones arquitectónicas y bastantes más al despliegue de una experiencia onírica, una sugestiva simultaneidad que desafía el carácter más progresivo de la conciencia diurna.

Y aquí fuerzo la comparación, pero la poética (o los moldes) elegidos por Kaufmann reflejan algunos de los tics favoritos del pensamiento de Benjamin: su reticencia a la argumentación lineal, su desconfianza en las conclusiones y también su gusto por el aforismo, la parábola, y la fulguración enigmática de una inteligencia muy cercana y algo extraña, más cercana cuanto más extraña.