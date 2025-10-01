'Unos cuantos sueños', de Chimamanda Ngozi Adichie: feminismo de tocador

Por supuesto que hay que separar a la autora de su obra, pero es mucho más difícil hacerlo cuando Chimamanda Ngozi Adichie (Enugu, Nigeria, 1977) ha convertido una forma de estar en el mundo en una reivindicación pública, en una lección de ética sociopolítica, en el símbolo de una protesta colectiva que atraviesa la médula ósea (¡mis consignas activistas en un sampler de Beyoncé!) de la cultura popular.

Claro que 'Unos cuantos sueños' es una novela (o unas cuantas, al menos cuatro que corresponden a otras tantas mujeres africanas) feminista. No podíamos esperar menos de alguien que tiene en su haber 'Todos deberíamos ser feministas' y 'Cómo educar en el feminismo'. Esos títulos ya mostraban a todo color su intención de hacer pedagogía, pero, después de todo, estábamos en el terreno del ensayo idiosincrático.

Diríamos que escribir ficción es otra cosa, aunque el principal problema de 'Unos cuantos sueños' es diseñar su discutible programario feminista desde la caracterización, o la caricatura, de los principales personajes masculinos como seres tóxicos, egoístas, hipócritas, ilusos, mentirosos o abusadores. La moraleja es clara: los hombres son malos y las mujeres son víctimas de esa maldad, por mucho que crean que llevan una vida empoderada.

Complejo de culpa

Adichie reivindica el derecho a escribir sobre mujeres africanas ricas, con profesiones liberales y padres con chófer, para demostrar que la opresión machista no es una cuestión de clase, no discrimina a las privilegiadas. Eso sí, embargada de un repentino complejo de culpa, le dedica todo un capítulo a Kadiatou, criada y ama de llaves, personaje que confiesa haber modelado pensando en la víctima de violación de Dominique Strauss-Kahn. La decisión es en exceso desequilibrada para no percibirla como una compensación por la posición económica del resto de sus heroínas. Es una pena, porque tienen muchas cosas que contar.

Orbitar alrededor de un cliché condena a la novela a no proponer soluciones: es decir, cuesta saber en qué condiciones puede sobrevivir el feminismo del siglo XXI

Adichie sigue siendo una novelista relevante –la que escribió 'Americanah' y, sobre todo, la espléndida 'Medio sol amarillo'– cuando demuestra su expansividad literaria, su pasión desmesurada por narrar, lo fácil que le resulta describir a un personaje como un universo de relaciones y conflictos entre lo íntimo y lo público. Con todo, este crítico tiene la impresión de que el retrato que hace de las mujeres de 'Unos cuantos sueños' depende en exceso del de sus némesis masculinas, que resultan poco interesantes. Orbitar alrededor de un cliché condena a la novela a no proponer soluciones: es decir, cuesta saber en qué condiciones puede sobrevivir el feminismo del siglo XXI.

Tal vez podamos encontrar alguna pista en el capítulo más honesto de la novela, el dedicado a Omelogor, la empresaria nigeriana que abandona su carrera para matricularse en un máster de Estudios Culturales en EEUU y se convierte en una activista antiporno. Es significativo que sean este y los dos dedicados a Chiamaka, escritora de libros de viajes embarcada en una relación tóxica, los que están escritos en primera persona, porque parece que son los que reflejan el yin y el yan de Adiche: en el caso de Chiamaka nos encontramos con la feminista que actúa en contra de sus ideales, y en el de Omelegor, con su proyección positiva, la que roba a los ricos para dar a los pobres, la que "despertaba poderosas emociones en las personas –admiración y aversión, envidia y devoción–, pero nunca el mausoleo de la indiferencia". La Adiche que, con 'Unos cuantos sueños', nos decepciona un poco.