Presuntos muertos

La competencia por el mejor disco de los años 90 es muy dura. Nirvana, Radiohead, Oasis, Blur, Pulp, Björk… Esta tribuna podría componerse exclusivamente de nombres de bandas, artistas y sus discos. En 1994, un par de años antes de fallecer ahogado, Jeff Buckley publicó uno de esos álbumes icónicos, Grace. A mediados de ese mismo año, la banda galesa Manic Street Preachers lanzó al mercado 'The Holy Bible', uno de los mejores discos de la década y seguramente de la historia de la música; era el tercer disco del grupo y el último en el que participaría su letrista y cantante, el torturado Richey James Edwards.

El músico, que había estudiado historia de la política, tendía desde niño a la depresión, se automutilaba, tenía problemas con el alcohol y las drogas y veía el mundo desde una oscuridad que reflejaba en sus letras, aquellas que acompañaron el nihilismo de su generación, aquella que después de Buckley vio morir a Kurt Cobain y que en 1995 vio desaparecer a Richey. Una mañana de febrero, el cantante no bajó al hall del hotel en el que se hospedaba con parte de su banda para iniciar la gira acordada por EEUU. En su habitación había dejado todas sus cosas, sus cuadernos, sus ansiolíticos, estaba todo menos él. Había cumplido con lo que escribió en '4st 7lb', una de las canciones más duras de 'The Holy Bible' y en la que, en realidad, habla de la anorexia: "Quiero caminar por la nieve y no dejar huellas".

Ahora, esa frase, junto a otro texto de Nick Cave, otro nombre fundamental de los 90, abre 'Cómo desparecer completamente', la novela de Mariana Enriquez que ha reeditado Anagrama y cuyo título procede de una canción de Radiohead. La novela, escrita originalmente hace 20 años por la argentina, es, en efecto, deudora de esa crisis existencial y económica de los años 90 que en su país se extendió hasta comienzos del 2000, cuando sucede la trama. Matías es un adolescente desamparado por su familia y el Estado que intenta emular a su hermano Christian y marcharse a Barcelona para dejar atrás un Buenos Aires de miseria, abusos y soledad. De su hermano solo tiene sus cuadernos, aquellos en los que hay apuntadas frases en inglés que él no entiende, fragmentos de canciones de todos los ya mencionados, músicos torturados y oscuros que acompañaban a una juventud que había visto cómo se pasaba del no future punk al no present grunge.

"Ese de ahí no soy yo, yo voy donde quiero, no estoy aquí, esto no está sucediendo", canta Thom Yorke en 'How to disappear completely', una canción, por cierto, que Mariana Enriquez dice que no le gusta, pero que el título le encajaba muy bien. Es algo habitual en sus libros, no solo que sus personajes se refugien en la música o la disfruten históricamente, como pasa en 'Nuestra parte de noche' en ese Londres de los 60, sino que tome de algunas canciones los títulos para las novelas. 'Este es el mar' procede de un disco de The Waterboys y 'Las cosas que perdimos en el fuego', de Low.

La música, suele decir Enriquez, le obsesiona más que la literatura, la música triste, asegura, le pone contenta. Richey James Edwards nunca fue encontrado de modo que en 2008 la justicia británica lo declaró presuntamente muerto, un término legal que da para una novela de Mariana Enriquez, un disco o el título de un artículo.