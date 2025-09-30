'Lo que no se ve', de Cristina Fernández Cubas: los vértices de un triángulo invisible

"Lo raro siempre es más cierto". Estas palabras de la escritora argentina Silvina Ocampo podrían sintetizar la poética de Cristina Fernández Cubas (Arenys de Mar, Barcelona, 1945), la escritora más sobresaliente del cuento de la actual literatura en lengua española. Prueba de ello son sus clásicos 'Mi hermana Elba' (1980) y 'Los altillos de Brumal' (1983), libros lejanos ya en el tiempo pero que anunciaban muchos de los aspectos que, años después, harían fortuna en la obra de Fernández Cubas: la búsqueda constante de la ambigüedad, la irrupción abrupta de un pasado culpable, la transformación insólita del tiempo, el terreno propicio de la infancia (y de su fin) en el que desarrollar a personajes –las más de las veces hermanas– atravesadas por una personalidad doble, la presencia inquietante de la otredad y la extrañeza de unos espacios cerrados, cuando no claustrofóbicos.

Y todo ello con un lenguaje de una precisión extraordinaria, siempre al servicio de una tensión narrativa a lo Edgar Allan Poe, no exenta de un humor más que saludable que todos sus cuentos destilan.

'Lo que no se ve' no es una excepción. Y esa es una extraordinaria noticia: sigue la autora de 'El ángulo del horror' (1990) haciendo converger la magia de lo extraño con la extrañeza de lo real. Como si la vida misma estuviera plagada de 'cosas que ya no existen', pero tangibles. Si quieren pueden leer la poética de este nuevo libro como la suma endiablada de un gusto por una imaginación perversa trufada con tintes de humor capaces de descolocar al más pintado tratando de fabular con "los vértices de un triángulo invisible".

Anclaje de la ficción

Porque vuelve a aparecer la ficción pergeñando la realidad y la realidad como el único anclaje en el que posar la ficción, como en el magnífico 'Tú Joan, yo Bette', un homenaje no velado al mundo del cine. Y en '¿De qué se habla en las fiestas?', relato situado en un colegio donde una presencia inquietante lo cambia todo para siempre. 'Momonio' es tanto un cuento de fantasmas como una representación imaginaria (y muy real) de la Barcelona de los años 70.

En todos los cuentos hay una evidente pretensión de dar cuenta de que esa categoría de lo fantástico proporcione al lector una visión más completa y compleja de la realidad

'La hermana china' ahonda en el mundo inabarcable de las diferencias y las similitudes en una familia hundida por el peso del destino. 'Il Buco' es un cuento genial y podría explicitar esa necesidad de la autora de hacer que sus relatos agujereen la realidad con el estilete del 'mot juste'. 'Candela viva', el último de los relatos, juega con los sobreentendidos, las ambivalencias y su final, como en casi todos los cuentos, es fantástico, en el doble sentido del término.

En todos ellos hay una evidente pretensión de dar cuenta de que esa categoría de lo fantástico proporcione al lector una visión más completa y compleja de la realidad que, como quería Vladímir Nabokov, deberíamos escribir siempre entre comillas. También aparece en este libro una búsqueda, casi atávica, por saber quién narra todos estos acontecimientos como si la voz que cuenta las historias (¿Fernández Cubas?) fuera una "narradora de algo inexplicable". Y también por marcar a fuego en la mente del lector a ese "Otro" que "tal vez no fuera sólo una entidad ajena sino parte de nosotros mismos".