Padres e hijos

El escritor John Cheever, fotografiado en 1958. / AP

Periódicamente, algunos hijos se sientan a escribir libros que tratan sobre la figura de sus padres, a su vez también escritores; las consecuencias se vuelven impredecibles. Susan Cheever acaba de hacerlo por segunda vez con el suyo, autor de algunos de los relatos cortos sobre la vida moderna estadounidense más relevantes e influyentes del siglo pasado. En 'When All the Men Wore Huts', la hija mayor de John Cheever se acerca a los cuentos de su progenitor para tratar de esclarecer la intersección entre la vida y la obra de un autor cuyas historias surgieron de una cultura típicamente norteamericana y contribuyeron a agrandar a su vez esa cultura, pues muchos de sus textos inspiraron libros de otros escritores, letras de canciones de rock, tuvieron adaptaciones cinematográficas o influyeron en series como 'Mad Men' o algunos capítulos de 'Seinfeld'.

Los recuerdos de la vida familiar florecen a medida que Susan se adentra en las ficciones paternas. De hecho, una hija muy parecida a ella aparece en muchos de los relatos de Cheever, y una familia como la suya constituye el centro de su escritura. Cando no era más que una muchacha leía lo que su padre leía, escuchaba lo que él, bromeaba y cotilleaba con sus padres y hermanos, y más tarde lo veía escribir a máquina en el papel amarillo barato que solía utilizar.

El nuevo libro llega casi cuarenta años después de 'Home Before Dark', una obra que, mezclando memoria y biografía, había publicado dos años después de la muerte de John Cheever, en la que lo declaraba "una persona doblemente torturada". De una parte, por su homosexualidad, encerrada en el armario, y de otra, por su alcoholismo autodestructivo. Años después de aquel libro, la publicación de los diarios de Cheever en 1991 corroboró ambos extremos, algo que también hizo la biografía que le consagró Blake Bailey en 2009, que añadía un dato funesto final: la sorprendente noticia de que, menos de 30 años después de su muerte, los mejores libros del escritor ya no se vendían. Algo difícil de creer cuando en 1978 se reunieron en un solo volumen sus mejores cuentos, y la colección recibió el Premio Pulitzer y el Premio Nacional del Libro, y de la que vendería millones de ejemplares, definiendo el relato corto estadounidense y moldeando a generaciones de escritores.

Cuando Susan tenía 33 años y trabajaba para la revista 'Newsweek', entrevistó a su padre a propósito de la publicación de 'Falconer', la historia de un homosexual casado y heroinómano que ingresa en prisión después de matar a su hermano. En un momento de la entrevista, le dijo a su padre: "¿Alguna vez te enamoraste de otro hombre?". El padre respondió artísticamente que podría suceder, "pero me lo pensaría dos veces antes de renunciar a la fortaleza y la alegría que he conocido en el mundo heterosexual". Insatisfecha con la respuesta preguntó a quemarropa si había tenido una experiencia homosexual. "He tenido muchos, Susie, todos tremendamente gratificantes", dijo, y tras una pausa añadió, riendo, "y todo entre las edades de 9 y 11 años". Ella se tomó la respuesta como un no, y continuó pensando en su padre como heterosexual hasta que comenzó a leer sus diarios un par de meses después de que el cáncer lo matara.

Pocos escritores resultan más implacables consigo mismos como él en esos diarios que empezó a escribir a los 30 años y que abandonó solo poco antes de fallecer, recorridos por decenas de aventuras con hombres a menudos más jóvenes y por ingestas alcohólicas que al día siguiente lo sumían en feísimas resacas, desde las que sin embargo lograba seguir escribiendo. Con todo eso se encontró a su muerte su hija, que encontró la forma cariñosa de revelar al mundo los infiernos secretos de su padre.