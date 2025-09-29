'El agente suizo', de Enrique Faes: menuda pantomima

Esto de tener dinero fuera de España, para no pagar impuestos, está feo. Porque al final pagamos siempre los mismos: las familias sándwich. La clase media de antaño. Hijos de esforzados trabajadores que, al abrigo de aquel u otro industrial, prosperaron y trataron de despegarse de lo pobre y mediocre. Antepasados que crecieron, se expandieron y que ahora, por haber pagado sus impuestos, recogen los frutos en forma de pensiones razonables. Tuvieron un buen nivel de vida, que hoy miramos con envidia y anhelo. El piso, el coche y los afortunados, la torre. Un espejismo. Tiempos que no volverán. Pero seguimos pagando los mismos impuestos o más, atenazados por la inflación y por el miedo de que si no somos productivos... ay, ay, ay, que se nos van las empresas.

Lo que más me molesta es que algunos de esta generación acomodaticia han continuado la saga familiar de la evasión de impuestos. Continúan jugando con las cartas marcadas, porque ellos lo valen. A fin de cuentas, si el franquismo dio su brazo a torcer, no serán los demócratas los que van a estropear el negocio.

Y de esto va 'El agente suizo' de Enrique Faes (Gijón, 1975), de la fuga de capitales durante el franquismo, de los listillos de la clase que nunca los pillan, salvo entonces. Un libro bien escrito y con recursos de novela, pese a que el tiempo verbal, por poner un pero, se me hizo un poco cargoso. Se trata de la tragedia de un pobre hombre, George Rivara, que viajaba del país helvético a España para intermediar en la compraventa de divisas por encargo de la Société de Banque Suisse. Un negocio clandestino, pero razonablemente seguro, puesto que su banco había concedido créditos a Franco durante la Guerra Civil.

Condenados a pagar

Lo pillaron los grises en Barcelona y ya se sabe que el que entraba en la comisaria de Via Layetana cantaba 'La traviata'. Cerquita y al acecho estaba el juez especial de delitos monetarios, José Villarias, nacido en la capital catalana y con algunas rencillas a cuestas, que impuso 121 millones de pesetas en multas a 369 clientes. Entre ellos, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, un comandante del Alto Estado Mayor o funcionarios del Ministerio de Hacienda. Todos condenados a pagar. ¿Todos? ¡Todos no! Marujita Díaz, la musa del momento, se salvó por su cuerpo serrano. Se pueden imaginar las mil y una argucias que orquestaron los amantes del yugo y la flechas para no pagar.

Este libro retrata muy bien la sociedad pudiente del franquismo y las fricciones entre falangistas y tecnócratas. Al final ganó el 'establishment', como siempre, con el plan de estabilización de 1959 y de paso, hay que decirlo, la economía española. Con estos antecedentes, recuerden a cierta burguesía rasgándose las vestiduras por todo aquello de la 'deixa' (legado) de Jordi Pujol y unos depósitos en el extranjero, fruto de la compraventa de divisas. Qué vergüenza decían. Intolerables las lecciones sobre ética y moral del 'president' de la Generalitat, pero detestables los aspavientos, en la puerta de la iglesia, con el suéter de Lacoste en las espaldas. Lean, lean.