Los libros de la semana: Mariana Enriquez, Alison Bechdel y César Aira

Archipiélago Mariana Enriquez Ediciones Ampersand 15 €

En las páginas de este 'Archipiélago', Mariana Enriquez navega entre las agitadas mareas de la literatura, se detiene en islas ocultas repletas de personajes, escenas fantasmales, ruinas góticas, sensibilidades eróticas o suicidas. En este viaje también hay trabajo en la lectura, ansias de saber, horas de búsqueda, la suma de una formación intensa, entregada al magnetismo de las palabras y los fetiches del cuerpo.

Consumida Alison Bechdel Reservoir Books 24,90 €

Los días de cierta historietista llamada Alison Bechdel transcurren en la finca de Vermont donde vive con su pareja. Frustrada por un mundo que parece distópico, quiere hacer un libro honesto y descarnado que le proporcione a la humanidad las armas para exterminar la avaricia y los privilegios. Pero su necesidad de ingresos y sus propias contradicciones le plantearán más de un desafío en su misión.

El arqueólogo César Aira Blatt & Ríos 15,50 €

El mejor arqueólogo moldavo acaba de jubilarse y desde su retiro observa las transformaciones tecnológicas, que rechaza. Anhela la época del contacto directo con el suelo, la del trabajo artesanal en equipo. En este texto, César Aira construye un retrato bellísimo y lúcido sobre la vejez y la búsqueda de sentido, echando mano de su sentido del humor e invitándonos a leer de otro modo el presente.

Cómo enterrar al padre en un poema Corina Oproae Tusquets Editores 17 €

Como en un gran teatro del mundo, en los poemas de este libro de Croina Oproae se asoman cornejas, cuervos, álamos, raíces, heridas y entierros, y comparecen poetas como Plath, Szymborska, Blandiana, Bishop o Pizarnik en composiciones de largo aliento y en profundo diálogo estético y biográfico, aunque nunca confesional, con un yo poético que acaba por hacerlas íntimamente suyas.

Sobre nosotros Luis Sala Lunwerg Editores 17,90 €

'Sobre nosotros', primera novela de Luis Sala, es el relato de un amor que nace en lo cotidiano y se desgasta entre silencios, miedos y ausencias. Del temor a estar solo y de todo lo que duele cuando no hay referentes para explicar lo que uno siente. Un testimonio íntimo sobre la búsqueda de identidad, el deseo de ser mirado, el miedo a no ser suficiente y la necesidad urgente de amar, aunque duela.

Prosa de combat Manuel de Pedrolo Comanegra 22 €

Seis décadas después de que la censura los prohibiera, ven la luz algunos de los ensayos políticos más punzantes de Manuel de Pedrolo, autor de 'Mecanoscrit del segon'. Con textos que van de mediados de los años 60 a los años 80, este volumen ayuda a hacer justicia al escritor de L’Aranyó, defensor sin fisuras de la lengua y la cultura catalanas y uno de los pensadores más coherentes de finales de la dictadura y la Transición.

La desastrosa teràpia de la Sara Bonsom Mireia Giró Costa Univers 20 €

Mireia Giró Costa, realizadora y guionista de 'APM?' (TV3) y colaboradora de 'Vostè primer' (Rac1), bucea en las relaciones de pareja con su habitual tono humorístico, feminista y reivindicativo. Lo hace a través de una mujer independiente que vive en Barcelona con su hijo de 4 años y que anhela "una conexión que la haga sentir segura"... es decir, un hombre que no sea un descerebrado, un egocéntrico o un inmaduro.