Claire Messud, secretos de familia

"Soy escritora: cuento historias", afirma Claire Messud (Greenwich, 1966) antes de confesar que lo que en realidad le gustaría "es salvar vidas" o, simple y llanamente, "preservar la vida". Después de novelas tan aclamadas como 'Los hijos del emperador' (2006), 'La vecina de arriba' (2013) o 'La niña en llamas' (2017), la escritora estadounidense ha conseguido hacer realidad ese deseo en 'Esta extraña y azarosa historia', un libro dividido en siete partes y un interludio, en el que la autora ahonda en la historia de su familia y apunta algunas de las cuestiones que atraviesan su literatura.

"Era un libro que sabía iba a escribir antes o después. De hecho, es mi novela más ambiciosa, en la que he querido recoger esa sensación de culpa que experimenté cuando me enteré del pasado colonial de mi familia. Una familia que, además, era muy católica, hasta el punto de que mis abuelos creían que todo lo que sucedía era por voluntad de Dios", comenta Messud, que compara su historia familiar con la de Zelig, el camaleónico personaje de la película de Woody Allen.

"Mi familia era como Zelig. Cambiaba de lugar cada cierto tiempo y debía adaptarse al nuevo escenario, una situación que en el pasado era más frecuente de lo que es ahora", explica esta autora nacida en Estados Unidos, criada en Sydney, con raíces en la Argelia francesa y el Canadá anglófono que, si bien se maneja en ambos idiomas —"hablaba francés con mi familia francesa e inglés con mis padres"—, prefiere no leer en francés "porque me recuerda a los ejercicios que me ponía mi abuelo cuando era pequeña".

"O la maleta o el ataúd", decían los 'pieds-noirs' al enfrentarse a la disyuntiva planteada por el proceso de independencia argelino. Los Messud, oriundos del que fuera uno de los departamentos franceses de ultramar, eligieron la maleta. Expulsada de su particular paraíso, la familia de la escritora inició una diáspora que no se diferencia demasiado de la de cualquier otra familia europea a la que el colonialismo, la Segunda Guerra Mundial, la descolonización y la búsqueda de mejores oportunidades laborales llevaron a lugares tan distantes entre sí como Líbano, Marruecos, París, Salónica, Estados Unidos, Canadá, Australia y Buenos Aires.

Carrera literaria

Calificada de novela y ratificado su carácter de ficción por la propia autora al final de la misma, 'Esta extraña y azarosa historia', candidata al premio Booker 2024, está también repleta de pistas sobre la carrera literaria de la propia Messud. Por ejemplo, su educación cosmopolita, su precoz interés por la literatura, su formación en talleres de escritura creativa, sus cursos en la Universidad de Siracusa o su admiración por la fallecida Louise Gluck, con la que le unía una larga amistad.

Mis alumnos no suelen leer libros largos y apenas están interesados por otros géneros que no sean la fantasía

Faltan, sin embargo, sus clases en la universidad —"mis alumnos no suelen leer libros largos y apenas están interesados por otros géneros que no sean la fantasía"—, su incapacidad para escribir poesía —"leo poesía pero nunca he escrito nada que me haya convencido"— o su labor como crítica literaria para 'The New York Review of Books': "son ellos los que eligen los libros, me los envían y me dicen 'nos gustaría que los reseñaras'. Le pregunté a mi agente que cuánto se cobra por esto y me dijo 'esas cosas no se preguntan'. ¿Pero cómo puede un agente aconsejar algo semejante?", bromea entre risas.

El resultado de 'Esta extraña y azarosa historia' es, por tanto, un juego que discurre entre la realidad y la ficción que logra que la vida de los Messud resulte aún más fascinante desde el momento en que al lector le resulta imposible saber si realmente la familia de la escritora compartió vivencias con la guerrillera argelina Zohra Drif, con el filósofo Jacques Derrida, con los escritores Jorge Luis Borges y Silvina Ocampo, con la propietaria de la librería Pigmalión de Buenos Aires, la alemana Lili Lebach, o con el sociólogo Raymond Aaron.

"Se la di a leer a mi hermana para que me dijera si estaba de acuerdo con las cosas que contaba", apunta Messud, antes de aclarar el porqué de semejante exclusividad: "sencillamente porque el resto de mi familia ya está muerta". Una aclaración que parece olvidar que es justamente su narración de esa extraña y azarosa vida de los Cassar-Fisk la que preservará lo que fue la vida de la familia Messud.