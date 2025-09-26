Antonia Cañellas, traductora: "La lectura me obliga a pensar, me motiva, salgo de mi realidad y eso es interesante"

¿Convive con la lectura?

Desde los nueve años que me regalaron 'Claudina en Santa Clara' de Enid Blyton. Me leía hasta las etiquetas de los envases, y en el tranvía, del colegio a casa, iba leyendo los letreros de la calle. 'Viento del este, viento del oeste', de Pearl S. Buck, fue mi primer libro de adulta.

¿Qué la aporta leer?

Me obliga a pensar, me motiva. Me compenetro con situaciones, ideas, personajes, salgo de mi realidad y eso es muy interesante. Estoy con un libro y me llevo la historia donde yo quiero.

¿Un título que le haya marcado?

'Nada', de Carmen Laforet. Me mostró la Barcelona de los años 50 y 60, las aceras mojadas, la crueldad que había entre hombres y mujeres. Es una obra mágica que me abrió un mundo nuevo en cuanto a las relaciones personales que nada tenía que ver con mi ambiente burgués.

¿Uno que le haya descubierto algo?

'Oh, Jerusalén', de Dominique Lapierre y Larry Collins. Me enseñó algo que yo no sabía. Por ejemplo, lo que han hecho allí los británicos. Y es que en el colegio alemán no se hablaba del pueblo judío. Ahora me ha dado por leer la Biblia. Me gustan la pintura y la escultura, y están las dos disciplinas muy presentes en ese libro. Y 'El mundo de ayer', de Stefan Zweig, ayuda a comprender dónde estamos.

¿Una buena novela?

'Luz de febrero', de Elizabeth Strout. Va de una señora que ha tenido dos maridos y cuenta su vivencia personal, el día a día con sus parejas. Da que pensar, sales del limbo y te lleva a tomar soluciones en la convivencia.

¿Lee ensayo?

Sí, me estoy pasando al ensayo. Por ejemplo a Josep Pla, que es como Mozart, va a su libre albedrío. Pero el primero que no sea 'El cuaderno gris'. Luego parece que a todo lo demás le falta algo.

¿Tiene un título muy especial?

Sí, lo leí en alemán y es de un periodista que escribió sobre su jardín. Es 'Los días del jardinero', de Jakob Augstein.

¿La lectura más reciente?

'El barman del Ritz', de Philippe Collin. Un relato sin ínfulas literarias, muy bien redactado y muy entretenido.