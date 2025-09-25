Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

LOS OTROS OFICIOS DEL LIBRO

Vero Paz, cuentacuentos y 'performer': "Los cuentacuentos son la primera entrada a la lectura"

Llegó a Madrid hace 10 años desde Argentina y descubrió que su voz también podía abrir caminos para los niños

Vero Paz, en mitad de uno de sus cuentacuentos musicales.

Vero Paz, en mitad de uno de sus cuentacuentos musicales. / EP

Carmela García Prieto

Vero Paz nació en Tucumán (Argentina) y creció entre guitarras, canciones y la creatividad desbordante de sus primos. "Somos 35 y todos cantan, componen, emprenden con sus proyectos...". Ella se recuerda organizando pequeñas funciones caseras que también dirigía. Estudió cine, trabajó en producción audiovisual y empezó a cantar "supuestamente tarde, a los 18, en un momento malo": "Era lo único que me hacía sentir bien y presente", añade.

Llegó a Madrid hace 10 años y descubrió que su voz también podía abrir caminos para los niños: "Monté el primer espectáculo infantil en Matadero con canciones de María Elena Walsh. No me veía con ese perfil, pero cuando me llamaron otra vez pensé: ‘Tengo que darle más chicha’". Así nacieron sus cuentacuentos musicales, híbridos entre conciertos, narración y teatro: canta, toca, cuenta y contagia emoción.

"Los cuentacuentos son la primera entrada a la lectura, cuando no saben leer todavía ya les estás trasladando una historia", dice, y apostilla, sobre su experiencia como profesora de estimulación musical: "A mis alumnos de uno o dos años les saco un libro y se quedan fascinados, como si fuera un holograma en 4D".

Esa fascinación la devuelve ella con su energía, improvisando con los pequeños, que son "un público durísimo y totalmente sincero, no los puedes engañar; te enseñan a jugar y a no menospreciarlos". Y defiende "no dejar de hacer cosas por no tener estructura ni presupuesto".

Este año actuará en el Real Teatro del Retiro, tras recorrer colegios y centros culturales, aunque cuenta que, más que en escenarios, prefiere estar cerca del público: "Yo veo que les emociona, que se sienten parte del juego, hasta los adultos lo disfrutan". Al final, lo suyo no es solo narrar sino abrir puertas: un cuentacuentos que se convierte en canción, en obra y próximamente en libro, para prender esa primera chispa que lleva a descubrir la literatura, las ganas de escuchar una historia.

