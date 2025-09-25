LOS OTROS OFICIOS DEL LIBRO
Vero Paz, cuentacuentos y 'performer': "Los cuentacuentos son la primera entrada a la lectura"
Llegó a Madrid hace 10 años desde Argentina y descubrió que su voz también podía abrir caminos para los niños
Carmela García Prieto
Vero Paz nació en Tucumán (Argentina) y creció entre guitarras, canciones y la creatividad desbordante de sus primos. "Somos 35 y todos cantan, componen, emprenden con sus proyectos...". Ella se recuerda organizando pequeñas funciones caseras que también dirigía. Estudió cine, trabajó en producción audiovisual y empezó a cantar "supuestamente tarde, a los 18, en un momento malo": "Era lo único que me hacía sentir bien y presente", añade.
Llegó a Madrid hace 10 años y descubrió que su voz también podía abrir caminos para los niños: "Monté el primer espectáculo infantil en Matadero con canciones de María Elena Walsh. No me veía con ese perfil, pero cuando me llamaron otra vez pensé: ‘Tengo que darle más chicha’". Así nacieron sus cuentacuentos musicales, híbridos entre conciertos, narración y teatro: canta, toca, cuenta y contagia emoción.
"Los cuentacuentos son la primera entrada a la lectura, cuando no saben leer todavía ya les estás trasladando una historia", dice, y apostilla, sobre su experiencia como profesora de estimulación musical: "A mis alumnos de uno o dos años les saco un libro y se quedan fascinados, como si fuera un holograma en 4D".
Esa fascinación la devuelve ella con su energía, improvisando con los pequeños, que son "un público durísimo y totalmente sincero, no los puedes engañar; te enseñan a jugar y a no menospreciarlos". Y defiende "no dejar de hacer cosas por no tener estructura ni presupuesto".
Este año actuará en el Real Teatro del Retiro, tras recorrer colegios y centros culturales, aunque cuenta que, más que en escenarios, prefiere estar cerca del público: "Yo veo que les emociona, que se sienten parte del juego, hasta los adultos lo disfrutan". Al final, lo suyo no es solo narrar sino abrir puertas: un cuentacuentos que se convierte en canción, en obra y próximamente en libro, para prender esa primera chispa que lleva a descubrir la literatura, las ganas de escuchar una historia.
