Querido ministro de Cultura

Ernest Urtasun, ministro de Cultura. / Carlos Luján

Me siento en la obligación de recordarle, señor Ernest Urtasun, que es sorprendente que, ni en esta legislatura ni en ninguna de las que se han sucedido en España desde 1987, nadie desde el Ministerio de Cultura haya hecho nada por desarrollar uno de los más breves y, sin embargo, más importantes artículos de la ley de propiedad intelectual que fue aprobada aquel año y que ha sido objeto de sucesivas actualizaciones a lo largo del tiempo.

Porque esa ley cumplirá 40 años en 2027 sin que, a no ser que usted tome una iniciativa, se haya hecho realidad lo que pide el artículo 72, muy importante no solo para los autores, sino también para consolidar el clima de confianza necesario para el buen funcionamiento del sector editorial. La ley nació por iniciativa de un glorioso editor en horas bajas.

Carlos Barral era senador del grupo socialista, entonces ya retirado tras la quiebra de Barral Editores. Fue el gran modernizador de la edición seria en España tras el triunfo franquista de 1939. O sea que, al igual que todos sus colegas, tenía experiencia propia y sabía hasta qué punto los autores estaban desprotegidos por completo frente a los editores.

La única legislación vigente en la época para la cosa editorial era una ley del libro de finales del XIX. Los contratos eran de 20 líneas en aquel entonces y se hablaba en ellos, sobre todo, de los derechos de los editores. Las quejas de los escritores desde la invención de la imprenta son legendarias. Su impotencia frente al rico impresor (y luego frente al rico editor) era enorme. Lo cual terminó en la Europa civilizada a comienzos del siglo XX como parte de la consolidación del Estado de derecho.

Aquí, en los años 80 del siglo pasado, aún reinaba la desconfianza. Y por eso apareció Carmen Balcells como agente literaria. "Ay, Enrique –me dijo mucho más tarde, como se lo decía a otros muchos–, cada vez que un editor me paga 'royalties' me digo: ‘Carmen, te has vuelto a equivocar, si te paga, te está robando’".

De modo que Barral puso en marcha una comisión senatorial que escuchó a las partes y así lanzó lo que acabaría siendo esa ley. Cuyo artículo 72 trataba de corregir una "mala costumbre" editorial (con esas palabras la define otro editor señero, Jorge Herralde). El artículo de marras dice: "El número de ejemplares de cada edición estará sujeto a control de tirada a través del procedimiento que reglamentariamente se establezca, oídos los sectores profesionales afectados". Ese procedimiento aún no existe.

Hay en la ley de 1987 otras salvaguardias para el autor, como la exigencia de que el editor remita al autor una certificación del número de ejemplares impresos, con el sello de la empresa de artes gráficas. Pero el legislador sabía que no bastaba con eso.

Señor Urtasun, reúna a las partes, escúchelas. No se lo pido yo, se lo pide la ley. Cree esa reglamentación de una vez, consiga que se establezca un control oficial de tirada. Lo necesita el país donde nació un bello género literario: la novela picaresca.