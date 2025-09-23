'Los alados', de Elisabet Riera: ¿qué son los poetas, sino pájaros?

Tras leer 'Los alados', nuevo libro de Elisabet Riera (Barcelona, 1973), ya no se vuelven a ver los pájaros de la misma manera. Ni una simple paloma. La autora barcelonesa, premi Finestres por este proyecto, consigue mostrar estos animales como seres fascinantes. En catalán, la expresión, 'Els alats', le va como anillo al dedo: Riera está 'tocada del ala' por las aves, cuya característica principal –poder volar– permite dar rienda suelta a la imaginación. En efecto, estos seres voladores se prestan a todas las metáforas para expresar el anhelo del hombre por elevarse y transcender, o bien transformarse mediante el amor (Cupido).

Las aves se muestran como el nexo misterioso con las ideas etéreas y también con la muerte (y la resurrección con el Fénix). Expresan a su vez el deseo ancestral del filósofo por ir más allá, como decía Friedrich Nietzsche en 'Aurora', por superarse con el pensamiento, pero también representan el pasaje entre lo material y lo espiritual. Riera recorre a vista de pájaro múltiples leyendas, mitos, cuentos, teorías y creencias de todo el mundo, así como obras de arte diversas que orbitan alrededor de seres alados.

La documentación es exhaustiva y hasta enciclopédica: podría dar lugar a una tesis doctoral. Así, nos enteramos de que cada año mueren 33.000 aves rapaces electrocutadas. La especie más perjudicada, las cigüeñas blancas. También descubrimos aspectos sorprendentes como que algunas aves duermen mientras vuelan con un solo ojo cerrado. Sin embargo, este denominado "ensayo lírico", contiene un hilo argumental que argamasa el sinfín de informaciones variopintas: el yo de la autora que cuenta cómo de pequeña su padre la llevaba al final de la Rambla para consultar los "pájaros de la suerte".

La autora mantiene su estilo personal, suave como una pluma, pese a no tratarse de una ficción

Estos, moneda mediante, iban a coger con el pico un papelito de colores que contenía el mensaje de la fortuna. Fascinada por esta capacidad visionaria, Riera sintió una gran complicidad con el pajarito, hasta el punto de mantener una conversación interior con el bautizado Tiresias. Y ahí está el arte de la también editora, esa capacidad de conectar experiencias subjetivas e individuales con personajes universales, en este caso de la mitología griega, para dar una dimensión poética a las emociones de una niña que descubre la infinitud del mundo justo cuando se está transformando en mujer, pero prefiere ser un gorrión plumado.

No solo alas, algunos pájaros –recuerda la autora, que mantiene su estilo personal, suave como una pluma, pese a no tratarse de una ficción– destacan por su capacidad de cantar, que también los entroniza como la mejor metáfora para el arte poético: "¿Qué son los pájaros, sino poetas?", escribe Riera. "¿Qué son los poetas, sino pájaros?", añade. Así, el poeta es visto como un mensajero de otra esfera, conocedor de un lenguaje secreto y capaz de crear un universo personal. Esta misma capacidad es la que pone de manifiesto Riera en 'Los alados'. El compendio de informaciones es abrumador –hay más de 80 referencias bibliográficas–, pero no se pierde la intención lírica de la autora, cuya presencia, en el libro, quizás sea demasiado volátil.