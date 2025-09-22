‘Las buenas noches’, de Isaac Rosa: en busca del sueño perdido

No se trata de ir en busca del tiempo perdido, sino de buscar el sueño perdido en esas noches imposibles que a todos nos acechan. Esas noches que se hacen eternas, noches culpables al día siguiente porque apareces por la mañana convertido en una piltrafa humana. Noches de insomnio que ni duermes ni dejas dormir. Noches sin descanso. Quien está a tu lado tampoco lo tiene fácil. Toda la noche convertida en un espacio omnívoro que acaba con 'los trabajos y los días'.

Isaac Rosa (Sevilla, 1974) ha escrito una obra de ficción, una novela que se lee de un solo golpe, tratando de atajar, con un tono ensayístico encomiable, un problema de calado que afecta a cada vez más personas en el mundo y que en España, como afirma el propio autor, toma tintes pantagruélicos: "España es el país líder del mundo, no de Europa, sino del mundo, en el consumo de benzodiacepinas. Los españoles somos los que más ansiolíticos, hipnóticos y calmantes consumimos".

El autor de 'El vano ayer' (2004), de nuevo, haciendo que la literatura sea un 'lugar seguro' desde el que comprometerse con el tiempo que le ha tocado vivir. Exigente pero responsable, como ya había dado sobradas muestras en 'La habitación oscura' (2013), un libro que visibilizaba y problematizaba otro de los agujeros negros de este país: los efectos devastadores de la crisis de 2008.

La de Rosa es una escritura política, testimonial y crítica, muy crítica con los imperativos neoliberales

"No podemos dormir. Cada noche retrasamos la hora de acostarnos, cada noche nos vamos antes a la cama, cada noche lo hacemos a la misma hora y no: no podemos dormir". Así empieza 'Las buenas noches', ese viaje al interior de dos personajes que coinciden en un hotel a altas horas sabiendo que el asunto es grave. Y a partir de ese encuentro fortuito ambos se encontrarán las noches de los miércoles no para tener una aventura amorosa, sino para tratar de recuperar ese sueño perdido y "dormir, soñar, tal vez morir" juntos.

La batalla del insomnio

Porque "la vida es sueño y los sueños, sueños son". Pero, claro, "lo raro es dormir" y los que aquí no pueden dormir tratan de hacerlo juntos porque saben, en definitiva, que ese gesto es aún más subversivo que cualquier encuentro sexual: "Solo dormíamos. No te invité a cenar, no tomamos ni una cerveza juntos, no desayunamos a la mañana siguiente, solo dormíamos". Rosa invirtiendo los términos de la intimidad para resignificar ese gesto cotidiano y convertirlo en mito.

Estructurada en dos bloques, el que cuenta la historia de los dos insomnes y el que relata el mapa mental del narrador con el título de 'El diario del sueño' -fechado del 21 de febrero al 23 de marzo-, 'Las buenas noches' tira de toda la ironía posible para establecer los lazos con un problema que parece meramente individual y que solo puede interpretarse más allá de uno mismo.

La escritura en medio de la batalla del insomnio, ese "rencor vivo" que Rosa acomete en esta novela, no es meramente estética, que también, sino sobre todo es una escritura política, testimonial y crítica, muy crítica con los imperativos neoliberales asociados al rendimiento al que se supone que no nos podemos negar porque hay que estar despiertos para seguir produciendo no se sabe qué. 'Touché'.