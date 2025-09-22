Ilustración oscura, hielo caliente

‘Federico el Grande entreteniendo a Voltaire en Sanssouci’, obra de Adolph von Menzel. / EP

¿Cómo resistirse al discreto encanto del oxímoron? Al embrujo de combinar dos palabras de significado opuesto que al ir de la mano nos sorprenden. Así, por caso, con el 'hielo caliente' con que titulo esta 'Fe de errores'. Pero nos sobrarían ejemplos: desde el 'crecimiento negativo' hasta la 'singularidad general' que se promete para Catalunya. O la 'tolerancia represiva' que desde Herbert Marcuse inspiró la censura posmoderna a la que llamamos corrección política.

En la misma clave irrumpe el oxímoron con el que Nick Land tituló su ensayo de 2012 'The dark enlightenment', ya traducido al español. Una de dos: o la luz iluminadora o la oscuridad oscurecedora. Pero por detrás asoma la ideología posmoderna que predica Curtis Yarvin, conocido también como Mencius Moldburg. Que da aliento a la vez al movimiento neorreaccionario identificado por la abreviatura NRx. Los neorreaccionarios se caracterizan por su antagonismo con lo que denominan "La Catedral", definida como "la autoproclamada consumación del racionalismo de la Ilustración".

El pensamiento de Yarvin/Moldburg tiene como bestia negra el universalismo, y "otras etiquetas actuales para esta misma tradición, más o menos sinónimas, son progresismo, multiculturalismo, liberalismo, humanismo, corrección política y otras similares". Niegan, en consecuencia, la universalidad de nuestra condición humana común y abogan, incluso, por el retorno de formas del poder propias del Antiguo Régimen como las que el "monárquico transhumanista" Michael Anissimov encarna en un modelo clónico de una empresa en la que el consejero delegado luciría cetro de soberano. Son públicas, así, las convergencias con el movimiento NRx de personalidades vinculadas a Silicon Valley como Justine Tunney, que proponía que el entonces presidente de Google Eric Schmidt fuese investido como CEO de EEUU. Más inquietante que la ocurrencia de esta ingeniera es, sin embargo, el apoyo a tales postulados de figuras muy cercanas a Donald Trump como Steve Bannon y su vicepresidente, J. D. Vance.

Miserias intelectuales

En todo caso, este ataque contra todo lo mucho que el Siglo de las Luces aportó al progreso (derechos humanos, universalismo, feminismo, racionalismo, cientificismo, democracia, pacifismo, etcétera) nos hace recordar tiempos pasados. Frente a aquellos "apacibles legisladores de la razón" que fueron los ilustrados europeos del XVIII, desde muy pronto irrumpió el coro de las voces totalmente opuestas, cuyos ecos llegan hasta nuestro presente y explican varias de las miserias intelectuales que nos agobian. Por ejemplo, el pensamiento de Johann Gottfried Herder, que hizo condenar por el tribunal presidido por la diosa Diversidad todos los valores universales proclamados por el autor de la 'Crítica de la razón pura' y asumidos por las revoluciones que dieron paso a la modernidad. Diversidad que está en todas las bocas que entonan las melodías de la posmodernidad. Cuando empezaban a cuajar las propuestas posmodernistas, Alain Finkielkraut recordaba también como precedente inexcusable de la "derrota del pensamiento" las ideas del contrarrevolucionario francés Joseph-Marie de Maistre y del vizconde de Bonald, que preconizaban el regreso a una monarquía teocéntrica.

Se ha estudiado ya el resurgimiento de esas ideas en el ámbito universitario en el que fue gestándose la cultura del poshumanismo. Lo sorprendente del caso es que ahora el particularismo identitario se asimila, si bien no exclusivamente, a ciertas posiciones intelectualmente progresistas, por no hablar de propuestas políticas a la izquierda. En contraste con lo que desde el "pensamiento fuerte" marxista Georg Lukács denunciaba en 1945 como 'El asalto a la razón', entre el pensamiento reaccionario y el posmoderno se había producido ya una pareja diatriba contra el racionalismo ilustrado desde la Escuela de Fráncfort. En su 'Dialéctica de la Ilustración', Theodor Adorno y Max Horkheimer la describen como un sistema creado por la burguesía para dominar al proletariado. En consecuencia, la Ilustración es totalitaria "como ningún otro sistema", y sus doctrinas morales –por ejemplo, el imperativo categórico de Immanuel Kant– pretenden sustituir el yugo de la religión por una cortada intelectual urdida para sustentar el dominio.

El posmodernismo lleva también a la quiebra de la racionalidad. Y acaso su expresión más radical se encarne en otro astro de la 'galaxia post'- cual es el poshumanismo. Así por ejemplo, Rosi Braidotti en su libro 'The posthuman', igualmente traducido ya, manifiesta su "alegría al acoger la noción histórica de la decadencia del humanismo, con su núcleo eurocéntrico y sus tendencias imperialistas", y su plena entrega a un activismo antihumanista que encuentra su mejor expresión en "feminismo, anticolonialismo y antirracismo, movimientos pacifistas y antinucleares".

Un nuevo horizonte

Para esta catedrática de Utrecht, la "muerte del hombre" anunciada por Michel Foucault exige el rechazo de la definición humanista de identidad, la racionalidad y lo universal. Europa es la responsable del fracaso colectivo en la aplicación de los ideales de la Ilustración, y se puede afirmar sin reserva que todas las iniciativas en esa dirección han sido al fin y a la postre imperialistas. Ha llegado la hora del ocaso definitivo del "sujeto unitario del humanismo", que deberá ser sustituido por "un sujeto caracterizado principalmente por la encarnación, la sexualidad, la afectividad, la empatía y el deseo". De hecho, para Braidotti la dimensión poshumana del posantropocentrismo puede ser leída, por consiguiente, como un movimiento deconstructivo. Una deconstrucción que nos conduce hacia el abandono definitivo de la concepción predominante del hombre como señor indisputado de la creación.

Y queda abierta, así, la puerta hacia un nuevo horizonte que cada vez vemos más cerca, con los desarrollos de la inteligencia artificial y la robótica. En el contexto de la Ilustración oscura se manifiestan tendencias equiparables, como el "aceleramiento transhumanista" en el que se consagra la disparidad mediante la eugenesia promovida por el propio Michael Anissimov. Su resultado sería la evolución de los 'happy few' hacia híbridos superinteligentes por la fusión de un humano y una computadora.