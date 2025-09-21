Los libros de la semana: Aroa Moreno Durán, Ito Ogawa y Penelope Lively

Mañana matarán a Daniel Aroa Moreno Durán Random House 19,90 €

Poco antes de la muerte de Franco, tres jóvenes fueron ejecutados en la sierra de Madrid. Daniel, Hidalgo y Pito habían sido detenidos, acusados de matar a un policía y a un guardia civil. La condena se impuso después de una farsa militar. Junto a otras dos ejecuciones, fueron los últimos fusilados por el régimen. Años después, Aroa Moreno Durán encuentra por casualidad las huellas de aquellos asesinatos.

La república de la felicidad Ito Ogawa Navona 24 €

La vida es plácida en Kamakura. Amigos y vecinos se acercan a la papelería de Hatoko, donde continúa siendo escribiente. Entre los trazos de pincel de las cartas que le encargan, se cruzan los destinos inesperados y conmovedores de sus clientes. Parece que todo sigue igual, pero Hatoko se ha casado y, junto a Mitsurō, que tiene una hija pequeña, aprende a ser madre en una familia poco convencional.

Moon Tiger Penelope Lively Impedimenta 22,95 €

En esta novela magistral, Penelope Lively, ganadora del Premio Booker en 1987, convierte a Claudia Hampton en una de las grandes heroínas literarias británicas del siglo XX. Una mujer indomable que se niega a ser amable u ofrecer el consuelo de una narración lineal. 'Moon Tiger' es una meditación feroz y delicada sobre el amor, la pérdida, el tiempo y las historias que nos contamos para sobrevivir.

Geografía escrita Álex Chico Candaya 20,80 €

'Geografía escrita' se adentra en las relaciones que se establecen entre el lugar y la escritura, entre Álex Chico y los países que recorre. Una biblioteca circulante y al aire libre que nos invita a descubrir el Buenos Aires de Roberto Arlt, la Lisboa de Pessoa, el Berlín de Alfred Döblin, la isla de Ischia de Truman Capote, el Paraguay de Roa Bastos, la Provenza de René Char o el Quito de Daniela Alcívar.

Narrativa escogida Fernán Caballero Biblioteca Castro 55 €

Bajo el seudónimo de Fernán Caballero se esconde la escritora Cecilia Böhl de Faber, mujer culta, políglota y pionera en la compilación de cuentos que conquistó a lectores y críticos en el segundo tercio del siglo XIX. En este tomo de su 'Narrativa escogida', el catedrático Enrique Rubio ha seleccionado sus novelas más importantes y varias colecciones de relatos populares que la ubican como la primera folclorista española.

Fam Núria Busquet Molist Edicions del Periscopi 21 €

Se ha hecho esperar la traductora y escritora de Cardedeu: seis años desde que Núria Busquet Molist publicó 'Zona cero' (LaBreu, 2019), obra con la que fue nominada al Premi Llibreter. Ahora publica 'Fam', una novela autoficcional, prácticamente un monólogo, sobre una mujer que ve cómo su vida se ha convertido en todo lo que rechazaba de joven y que, además, debe enfrentarse al empeño de su hija de dejar de comer.

Què en diré del dia d’avui Youssef El Maimouni Jande 19,95 €

El autor barcelonés Youssef El Maimouni, de origen marroquí, publica 'Què en diré del dia d’avui', su tercera novela y primera en catalán, en una nueva editorial de ficción y no ficción que trata de abrir puertas a autores racializados o inmigrantes asentados en Catalunya. Tres escritores famosos se reencuentran en un antiguo restaurante de Tánger que fue punto de encuentro de artistas. Allí los aguarda una misteriosa mujer y un camarero en su primer día de trabajo.