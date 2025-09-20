La viajera Espido Freire a lugares que ya no existen

La escritora Espido Freire. / Marta Pérez

Me cuenta Espido Freire que es capaz de convertir el delicado traje largo que lleva la noche de entrega del premio Eurostars de Narrativa de Viajes en un ovillo que ocupe poco espacio en la maleta. Me hace tocar el tejido. Noto su fragilidad. Me lo imagino arrugado al extraerlo de la valija, pero es evidente que no. Lo lleva con ese estilo suyo que no es diferente en una fiesta o entrando en un Cercanías.

El detalle es importante porque Espido siempre ha sido viajera y por ello se presentó al premio, aunque escriba de lugares que ya no existen. Es el título del ensayo ganador: 'Guía de lugares que ya no existen', que publicará RBA y que se podrá encontrar, leer y llevarse de las habitaciones de la cadena hotelera.

De entrada, parece una contradicción, a pesar de la fascinación literaria de viajar a lugares que ya no existan. Lo cierto es que la narrativa de viajes provoca o inspira visitar los destinos que son protagonistas de la lectura. Y, en este caso, aunque puedan ya no existir, todo son territorios que tienen el punto de vista de la escritora al haberlos vivido: el Camino de Santiago, Noruega, Damasco, Acra, Finlandia, Inglaterra. Punto de vista Espido.

Este es un detalle de interés contemporáneo creo que generalizado entre los que se dedican a la literatura. No duden que es el estilo de cada escritor el que salvará a la literatura de los peligros que puedan llegar generados por ChatGPT. Se huelen. Lo reivindica Espido Freire y los que como ella rezuman literatura por todos los poros.

La escritora viaja con intensidad laboral desde que tenía 14 años. Lo hacía con la compañía de Josep Carreras como virtuosa joven cantante. Eso erosionó su salud, pero no la gestión de la logística viajera. Cuando ganó el Planeta en 1999, con 25 años, era ya una mujer con experiencia. Esa es la madurez que ha valorado ahora el jurado.