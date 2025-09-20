Pilar Fraile, la narradora infatigable

El inicio podría ser una noticia de la sección de sucesos de cualquier periódico diario: un niño ha desaparecido en la montaña. La policía intenta esclarecer qué ha podido pasar mientras se organizan batidas de búsqueda y las hipótesis se multiplican según avanzan los minutos. Pero hay un detalle esencial que oscurece aún más la trama: el crío vive con su madre en La Comunidad, un asentamiento demasiado parecido a una secta.

Desde su arranque, la nueva novela de Pilar Fraile (Salamanca, 1975) 'Las leyes de la caza' es una narración coral trepidante y adictiva. Uno de esos libros que cuesta soltar para dedicarse a otros quehaceres del tipo que sean.

Si con su anterior trabajo 'Días de euforia' (Alianza editorial, 2020) –con el que se convirtió en la primera mujer en ganar el Premio de la Crítica de Castilla y León– se acercó a la comedia de enredo, en esta ocasión se ha decantado por el 'thriller'. Por supuesto, con licencias porque a Fraile no le gusta ceñirse a los cánones.

En esta última obra, publicada por Candaya, ha hecho uso de la estructura de las historias de suspense para subvertirla. "Ninguna de mis novelas pertenece a un género puramente, son propuestas literarias que se benefician de ciertos rasgos de la escritura de género", explica.

La realidad como semilla

La semilla de sus trabajos de narrativa se encuentra en la realidad, que ella observa de forma incisiva. Tanto en su penúltimo título como en 'Las leyes de la caza' está presente, aunque sea con un tono diferente, el pensamiento de que el modo de vida actual lleva al desaliento. "Nuestro modo de vida y el desconsuelo van de la mano, tenemos acceso a los bienes básicos en la mayoría de los casos: comida, atención sanitaria, educación, y a muchos totalmente superfluos, pero estamos desencantados", desarrolla.

Asimismo, ha utilizado como telón de fondo la romantización de lo agreste, un tema que ya trató en su debut en la novela 'Las ventajas de la vida en el campo' (Caballo de Troya, 2018). Fraile, que vive en un pueblo cercano a Madrid, achaca esa idealización de la naturaleza al "desconocimiento" y celebra que aparezcan "otros relatos de la naturaleza o el entorno rural" más cercanos a la realidad. Al fin y al cabo, los refranes populares siempre tienen un poso de verdad y 'pueblo pequeño, infierno grande' no iba a ser menos.

La literatura la ha llevado a alcanzar una "especie de autoconsciencia" que no está segura de poder conseguir con otras actividades

Hasta el momento, la autora ha firmado tres novelas pero su bibliografía abarca casi todos los géneros literarios. El primero de sus cuatro poemarios fue 'El límite de la ceniza' (Prensas Universitarias de Zaragoza, 2006), se atrevió con los cuentos en el volumen 'Los nuevos pobladores' (Ediciones Traspiés, 2014) y probó el ensayo con 'Materiales para la ficción' (Editorial Grupo 5, 2017).

Del proceso de creación lo disfruta casi todo: desde la idea previa al proyecto, hasta la construcción de los personajes pasando por la documentación. Su único temor está relacionado, precisamente, con ese mal de la actualidad que ha explorado en 'Las leyes de la caza': la falta de horas. "Hay siempre una lucha entre la vida cotidiana y el tiempo de la escritura y eso no lo llevo tan bien", afirma.

Para ella, lo más interesante de dedicarse a la literatura es que la ha llevado a alcanzar una "especie de autoconsciencia" que no está segura de poder conseguir con otras actividades. Aún mantiene la ilusión y la necesidad de contar que sentía cuando firmó sus primeros trabajos y mientras esos sentimientos permanezcan intactos seguirá con su obra. "Si eso desapareciera seguramente la creación dejaría de tener gracia", concluye.