Mujeres sin respuestas

En 1955, la escritora chilena Georgina Silva Jiménez, conocida con el seudónimo de María Carolina Geel, charlaba animadamente con su novio en uno de los hoteles más frecuentados por la burguesía santiaguina. En un momento dado, entre té y pasteles, la mujer sacó de su bolsillo un arma y disparó al hombre que tenía enfrente. Las balas le mataron en el acto.

En la investigación posterior, la pregunta que más se repitió, y que ella nunca contestaría, es por qué lo hizo. Por qué mató a su pareja y se mantuvo impasible cuando todo el mundo comenzó a chillar a su alrededor. Ante una sociedad para la que era inimaginable una asesina sin mediar provocación, la prensa sacó sus conclusiones: él era 14 años menor y había estado casado; ella, por supuesto, estaba loca de amor, cegada por los celos, emocionalmente desequilibrada. Geel podría haberlo usado en su favor para librarse de la cárcel, pero el juez jamás halló rastro de delirio en sus palabras: relataba con precisión los detalles del crimen y enmudecía cuando se le preguntaba por el móvil.

La protagonista de 'A cuatro patas' (Random House / Angle), una mujer de edad muy similar a la de Geel, no ha matado a nadie, pero los acontecimientos de su vida también se suceden sin que haya una narrativa que los conecte. Lejos de tejer un trama envolvente y adictiva, que justificara el éxito de críticas en EEUU y haberse convertido en el libro del verano de Instagram, la novela de Miranda July sume al lector en un letargo casi existencialista, un viaje por el absurdo, la incongruencia y una cierta irritación.

Estamos ante una artista famosa que vive con su marido e hije en Los Ángeles. Tiene éxito laboral, económico, no sufre graves problemas de salud y su nido familiar está equilibrado. Sin embargo, a diario le recorre el cuerpo una sensación agonizante de que su vida es gris, "una extensión infinita desprovista de color". En un intento de autodescubrimiento, con motivo de su 45º cumpleaños, edad que considera el ecuador de su vida, emprenderá un viaje de 12 días en coche para ir y volver de Los Ángeles a Nueva York.

Aunque esta es la premisa de la novela, pronto conocemos una mujer que escapa, incluso, a su propio intento de escapada: tras conducir media hora, parar a echar gasolina y de allí, un pueblo sin atractivo alguno, no se moverá hasta que su supuesto viaje de termine y su familia la reclame. Y no, no hay un por qué. Ni se puede decir que la concatenación de acciones que se sucederán sean decisiones. Como si fuese una suerte de delirio, el espacio liminal en el que ya no soñamos pero aún no estamos despiertos, vivirá un deseo ferviente por un hombre mucho más joven, el ansia de tener un culo precioso o el interregno moral de engañar a su familia y entorno.

Aparecen entonces, sin remedio, las preguntas. ¿Por qué siente tanta desesperanza si su marido e hije la quieren? ¿Por qué solo puede ser ella misma cuando está con su mejor amiga? ¿Por qué nunca hace deporte?¿Por qué pagar 20.000 dólares por la reforma de una habitación donde solo dormirá unos cuantos días? ¿Por qué la sexualidad es algo tan central para una mujer de 45 años?

Y, todavía, ¿por qué escribir un libro sobre una mujer perimenopáusica que no sabe contestar a ninguna de estas preguntas? La novela de July fascina y frustra a partes iguales porque pone toda su inteligencia narrativa al servicio de una mujer sin horizonte, en la que el absurdo sirve de espejo, y desordena nuestras propias orientaciones familiares y laborales.