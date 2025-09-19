‘Cinco meses de invierno’, de James Kestrel: Ulises en el océano Pacífico

Existe algo embriagador y, al mismo tiempo, banal en las novelas de investigación policial que se desarrollan en un ambiente bélico. Tal vez porque ese escenario, tan extremo, parece hecho a medida para reflexionar sobre las reglas que nos hemos impuesto como sociedad para mantener el orden frente al caos. En este tipo de contextos, el caos vendría dado por la contienda, con batallas y ataques indiscriminados contra cualquier ser humano que no vista tu misma bandera; matar a otra persona por el único motivo de que ha nacido en un sitio diferente al tuyo, porque alguien ha decidido de forma arbitraria que debe ser así.

El orden, en esta historia, lo imponen las fuerzas policiales; aquellas que investigan un crimen por el simple hecho de que no parece justificado: si un general militar te lo ordena, es correcto; si lo decides de manera individual, es incorrecto. Esa tensión moral convierte a este tipo de narraciones en un territorio descabellado: el detective se empeña en sostener la lógica en un mundo que se desangra a cada página.

El lector acaba preguntándose si esa búsqueda de justicia –esa, pero no las otras– tiene sentido en un escenario donde la vida humana ha perdido todo valor. Esa es, quizá, la mayor virtud de James Kestrel (Stanford, 1977) en 'Cinco meses de invierno', pero también su mayor contradicción: la investigación que debería sostener la narración queda a menudo diluida en la magnitud del contexto bélico.

Un mundo que se desmorona

La acción arranca en 1941, poco antes de que la Segunda Guerra Mundial alcance Hawái. Dos jóvenes han sido brutalmente asesinados: a él lo han mutilado y colgado de un gancho; a ella la han escondido bajo una cama, atada y encogida. El crimen resulta impactante y Joe McGrady, policía obstinado y obsesivo, se aferra al caso durante cinco años –el título original, 'Five decembers' (Cinco diciembres), lo expresa mucho mejor que su traducción al castellano–. La idea es poderosa: seguir un único crimen mientras el mundo se desmorona.

El final, aunque satisfactorio, peca de almibarado, con una resolución más propia de la épica que del género negro

La novela recorre escenarios muy diversos: Honolulú, Hong Kong, Tokio, Manila, Midway, Wake. Sin embargo, Kestrel no siempre consigue que respiren con la fuerza necesaria. El relato gana hondura en Japón, donde el paisaje y la cultura adquieren mayor peso, pero en el resto el entorno funciona como simple marco, sin la densidad atmosférica que uno esperaría. Tanto es así, que la novela recuerda inevitablemente a 'L. A. Confidential' de James Ellroy por la época y a Raymond Chandler por los personajes. Podríamos trasladar la trama a Los Ángeles y el resultado apenas cambiaría. Tal vez por eso fascinará sobre todo a los amantes del género negro norteamericano de los 40 y 50.

El protagonista encarna un Ulises contemporáneo, incapaz de regresar a Ítaca junto a su Penélope porque mil obstáculos se interponen en su camino. Cárceles, campos de batalla y confinamientos lo mantienen en movimiento constante, aunque también diluyen la intensidad de la trama criminal inicial. El final, aunque satisfactorio, peca de almibarado, con una resolución más propia de la épica que del género negro. Aun así, 'Cinco meses de invierno' es una novela amena, que permite repasar algunos de los momentos clave de la historia del siglo XX en el Pacífico.