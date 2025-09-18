¿Demasiados libros para la ‘rentrée’?

La primera en la frente. No comienzo con libros, lo hago con litros. En España se consumen al año 163 millones de litros de licores, según 'Forbes'. Si dividimos esta cantidad de litros por habitante, que son 49 millones, la cifra resultante, teniendo en cuenta que las novedades anuales llegan a los 63.000 títulos, dice que en este país se consume 'per cápita' –lo cual no es correcto ya que no todos los habitantes leen, ¿verdad?– ni más ni menos que 2.587 litros de libros por habitante. Por consumidor.

Vayamos más allá en esta comparación incomparable, pero que sirve a mi propósito de visibilizar lo mucho que se produce o lo poco que se consume en libros. ¿Cuántos litros de líquido contiene un libro? Es difícil de calcular y si se encontrara una fórmula suscitaría desacuerdos, pero me voy a atrever a dar esa cifra, consultando y recabando información de diferentes fuentes.

La cifra de litros –siempre hablamos de medias– que contiene un libro son 1,3 litros. ¿Cómo he llegado a ella? Pues he calculado de un libro de tapa dura de 21x15x4 su volumen y me ha dado esta cifra de 1,3 litros. Cifra cuantitativa, ya que cada quien sabe los diferentes efectos cualitativos que produce el licor y la lectura. En cuestión de cifras comparativas vamos muy mal; los lectores, claro. No los consumidores de licor, que además –¡solo faltaría!– pueden ser gran parte de estos. El precio de venta de una botella de licor, en cambio, es parecido al de un libro. Ambos rondan los 20 euros.

Forma parte de nuestra cultura social tomar una copa, un vino, una cerveza o un gin-tonic con los amigos, digamos a la semana, y puede que algunos más durante el fin de semana. Además somos país productor de un excelente vino y hay costumbre de regar determinadas comidas con una botella. No pasa lo mismo con los libros. Y el consumo de alcohol va descendiendo y el de libros no, va en ligero aumento.

Si dividiéramos por el 50% los 2.587 litros que significan la ingesta de líquido anual, aún nos quedarían por adjudicar miles de litros. Para cuadrar el círculo quiero señalar que 63.000 títulos al año por 1,3 litros el libro, significa que publicamos 81.900 litros de libros. Puede parecer un ejercicio de Groucho Marx. En todo caso creo que estas cifras deben dar que pensar: leemos menos de lo que compramos, y bebemos –no pretendo ser inquisidor ni partidario de la ley seca– muchos litros.

Será el calor, pero tengo una receta para el calor que este septiembre parece que no amaina: ¡compra un libro! No dejarás de tener calor, pero al menos tendrás un libro. Obviamente toda esta perorata no tiene ni pies ni cabeza, estas comparaciones por bien realizadas técnicamente que estén no nos ayudan a esclarecer por qué no leemos, o al menos, por qué no compramos más libros. De geofísica o de 'fantascy', de literatura o de ensayo.

Sabemos, cada día más, de los hábitos lectores, las ventas en unidades, por editoriales, por temas… lo que quieran. Pero no damos con la tecla que haga subir el consumo de cultura en forma de libro. No tengo manías, puede ser de papel o digital, eso es lo de menos. Deseo que ustedes hayan entrado bien en este nuevo curso. Habrá libros suficientes para todos y todos tendremos la oportunidad de leer uno más que el año pasado. Si queremos, y les aseguro que no está reñido con tomar una copa más que el año pasado. Una copa.

¡Brindo por ello!