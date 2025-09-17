El punto de vista de la montaña

La escritora Irene Solà. / Zowy Voeten

El tiempo lineal, esa quimera. La naturaleza nos escupe continuamente a la cara que no es así. Que el tiempo no funciona en línea recta. Nos lo escupe la naturaleza y últimamente la vida misma, también. El camino de abrir una puerta detrás de otra para llegar a algún lugar seguro voló por los aires. No existe más esa lógica, esa estructura social basada en la promesa. Se quebró. Lo llaman, algunos, ascensor social. Otros, muchos, no le ponen ningún nombre: solo saben que van a vivir peor que sus padres porque ya lo están haciendo. Y entonces qué hacemos con semejante panorama. Leer para reinventar la vida puede ser una buena idea. Y es mejor aún si los libros que tomamos entre nuestras manos se rebelan contra todo, incluso contra la lógica del lenguaje, contra la lógica narrativa del punto de vista esperable y esperado.

Hace ya unos años, Anagrama publicó un libro titulado 'Canto yo y la montaña baila', en su traducción al castellano, porque la versión original fue en catalán, por ser la lengua de la autora, una jovencísima Irene Solà. En esa obra confluían dos de las cuestiones que aquí marco como una liana a la que asirse en caso de desesperación: primero, que la naturaleza sabe más que nosotros mismos y que dice, antes que nada, que lo lineal no existe, que todo es cíclico y que, por tanto, calma y tranquilidad. Y resignación un poco, también.

Todo el que tenga un huerto sabe que por mucho que lo hagas todo como se debe hay años que las inclemencias del tiempo se llevan mucho por delante y lo único que puedes hacer es rogar porque algo de las conservas del año anterior te salve el invierno. En segundo lugar, Solà logra darle la vuelta a la importancia que nos damos como seres humanos. En su libro tiene tanto voz un homo sapiens como un perro cualquiera o la misma montaña porque, es verdad, baila y con ella brincamos todos obligados a darle vuelta a nuestra cabeza. Y no es cualquier montaña: son los Pirineos. Montañas mágicas, "[…] sublimes. Primogénitas. De otro mundo. Mitológicas".

Hace poco decía Javier Cercas que en una columna o en un ensayo el escritor debe decir lo que piensa, dar su opinión concreta sobre temas incluso políticos: pues claro. Pero también decía que en la literatura no había espacio para eso: que una novela no tiene que juzgar, sino ofrecer preguntas a quienes la leen. En 'Canto yo y la montaña baila', el vals entre puntos de vista es tan bello y dinámico que, sin darte cuenta, pasas por las versiones de cada personaje y ves, como en un abanico perfecto, sus porqués, sus razones, sus lamentos y sus deseos, logrados o frustrados. Y hasta puedes tocar la textura del perdón en unas lágrimas que se derraman en silencio como gotas espesas sobre una taza de café inoportuna.

Así es la vida, así es cómo la montaña, con su impertérrita solvencia, nos acuna. Nos dice, desde allá lejos: podéis ir y venir con vuestros dilemas humanos pero yo siempre estaré aquí, al menos, mientras otra falla me resquebraje. Porque en el libro de Solà también hay dibujos, bocetos de cómo se forma la montaña, por si alguien lo ha olvidado. Como aquel sombrero de Bolaño en 'Los detectives salvajes': pequeños trazos que quedan en la retina para reimaginarlo todo. Septiembre es un buen mes para eso: la promesa de un nuevo ciclo. Y no es lineal. Así dice la montaña: "Empezará el movimiento otra vez. El desastre. El siguiente comienzo. El enésimo final. Y vosotros moriréis. Porque no hay nada que dure mucho. Y nadie se acordará del nombre de vuestros hijos".