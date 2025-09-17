María del Río: "Un libro me hizo reafirmar lo que deseaba: poner patas arriba mi vida"

¿Cómo llega a la lectura?

De pequeña me aburría poco, siempre me las ingeniaba para pasarlo bien, pero un día le dije a mi padre: "Me aburro, papá" y mi padre me dijo: “Lee y verás”. Me convertí en una lectora empedernida y de regalo descubrí otra de mis grandes pasiones, escribir.

¿Un título de momentos convulsos?

'Pura vida', de José María Mendiluce. Estaba pasando por un momento de revolución emocional, a los 18 años, y este libro me hizo reafirmar lo que deseaba desde hacía tiempo: poner patas arriba mi vida, romper roles y reconocerme en una persona que iba sin prejuicios en la vida y que quería probar a vivir.

¿Una escritora que le guste?

Delphine de Vigan. Con 'Días sin hambre' me enamoré de su manera de escribir sin artificios y, ante todo, por su maestría impecable en conseguir que empatices siempre a través de sus letras. 'Las gratitudes' es un pequeño gran tesoro literario que todo el mundo debería leer para recordar que estamos aquí porque otras personas han estado antes y nos han cuidado. Hay que lograr que los "viejos", como dice la protagonista Michka, no se sientan despojos humanos, ya que es la dinámica habitual en esta sociedad. No dejar que se vayan sin que sepan lo que son, exaltarles toda la sabiduría que poseen y agradecerles todo, siempre en presente, qué menos.

¿Un título que hable de amor?

'Los días perfectos', de Jacobo Bergareche. Va de enamoramiento y de amor, contados con humor y solidez. Sonreí cuando leí "hasta que el tedio nos separe" en vez de "hasta que la muerte nos separe". He recomendado mucho este libro, pero siempre poniendo en preaviso que los prejuicios se dejen un rato jugando al escondite.

¿Un libro que hable de muerte?

'La isla', de Giani Stuparich. Viví muchos años en la calle Mayor de Madrid y ahí estaba y está uno de mis refugios más queridos: la librería Méndez. Los dueños me cogieron cariño, me pasaba muchas horas ahí cuando la vida me golpeaba. Me lo recomendó mi padre. Cuenta con elegancia una muerte inminente de un padre acompañado de su mejor reencuentro, su hijo.