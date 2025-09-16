Librerías
De Cuento, un refugio de color en Embajadores
Esta librería especializada en literatura infantil y juvenil se ha convertido en un pequeño faro cultural de ese barrio madrileño
En el barrio madrileño de Embajadores, una esquina se presenta brillante para recordar que la cultura se construye desde la infancia. Allí se levanta un refugio de color que abre las puertas al juego y la lectura. Especializada en infantil y juvenil, De Cuento se reconoce de inmediato por el resplandor de sus paredes naranjas y por los simpáticos personajes que la adornan como guardianes de la imaginación.
Dentro, las estanterías bajas y las mesitas invitan a que los niños se sienten, lean, descubran el asombro por los libros que los acompañarán muchos años. Desde los pensados para bebés hasta las primeras novelas juveniles, todo está a su alcance. Entre cuentacuentos, talleres y encuentros, la librería se convierte en un pequeño faro del barrio, un espacio que alegra la calle y hace que la lectura vuelva a ser la fiesta con la que todo empieza.
Librería De Cuento
Paseo de Santa María de la Cabeza, 33
28045
Madrid
