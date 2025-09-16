Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De Cuento, un refugio de color en Embajadores

Esta librería especializada en literatura infantil y juvenil se ha convertido en un pequeño faro cultural de ese barrio madrileño

Interior de la librería De Cuento, en el madrileño barrio de Embajadores.

Carmela García Prieto

Madrid
En el barrio madrileño de Embajadores, una esquina se presenta brillante para recordar que la cultura se construye desde la infancia. Allí se levanta un refugio de color que abre las puertas al juego y la lectura. Especializada en infantil y juvenil, De Cuento se reconoce de inmediato por el resplandor de sus paredes naranjas y por los simpáticos personajes que la adornan como guardianes de la imaginación.

Dentro, las estanterías bajas y las mesitas invitan a que los niños se sienten, lean, descubran el asombro por los libros que los acompañarán muchos años. Desde los pensados para bebés hasta las primeras novelas juveniles, todo está a su alcance. Entre cuentacuentos, talleres y encuentros, la librería se convierte en un pequeño faro del barrio, un espacio que alegra la calle y hace que la lectura vuelva a ser la fiesta con la que todo empieza.

Librería De Cuento

Paseo de Santa María de la Cabeza, 33

28045

Madrid

